Накануне в Евпатории состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров».

Все внимание в этот день было приковано к почетным гостям мероприятия — Михаилу Боярскому, его супруге Ларисе Луппиан, а также r их пятилетнему внуку Андрею, для которого этот выход в свет стал первым.

Сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева шел под руку с бабушкой и дедушкой во время костюмированного шествия на открытии фестиваля. Поклонникам удалось снять малыша на видео, которое уже появилось в Сети.