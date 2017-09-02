Пятилетний сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева впервые вышел в свет
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Накануне в Евпатории состоялось открытие фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров».
Все внимание в этот день было приковано к почетным гостям мероприятия — Михаилу Боярскому, его супруге Ларисе Луппиан, а также r их пятилетнему внуку Андрею, для которого этот выход в свет стал первым.
Сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева шел под руку с бабушкой и дедушкой во время костюмированного шествия на открытии фестиваля. Поклонникам удалось снять малыша на видео, которое уже появилось в Сети.
Отметим, что ранее родители маленького Андрея не раз заявляли, что не показывают сына общественности из-за личного опыта его мамы. По словам Матвеева, дети тяжело переживают повышенное внимание к себе, что лишает непосредственности и превращает детство в работу.
«Мне бы хотелось сохранить непосредственность в своем ребенке. Поэтому я принципиальный сторонник достаточно закрытой жизни», — сообщал он.
Фото: instagram