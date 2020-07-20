Как выглядят и чем теперь занимаются Бундхен, Клум, Каста и другие эффектные супермодели за 40

Пока коллеги Кейт Мосс регулярно занимаются спортом и йогой, ведут здоровый образ жизни и пишут книги о том, как оставаться молодой и красивой, сама Кейт... не парится. Модель тусуется на вечеринках, свежевыжатым сокам и всяким смузи предпочитает напитки покрепче и ряды сторонников ЗОЖ пополнить не стремится. В итоге к 46 годам результат такого выбора налицо. Правда, саму Кейт морщины, не самый свежий вид и лишние килограммы не смущают вообще. Мосс продолжает менять молодых бойфрендов и заключать модные контракты — благо фотошоп все исправит, а вот к пластике модель, судя по всему, равнодушна.

Личная жизнь Кейт всегда была бурной, также она лечилась от зависимости от запрещенных препаратов. Сейчас она растит 17-летнюю дочь Лилу Грэйс от журналиста Джефферсона Хэка. После довольно тяжелого расставания с неуправляемым рокером Питом Доэрти (был моложе Кейт на каких-то пять лет) Кейт Мосс вышла замуж за более спокойного и взрослого музыканта Джейми Хинса. Правда, модель быстро заскучала в браке, развелась и нашла бойфренда помоложе и повеселее. Вот уже не первый год Мосс отлично проводит время со светским фотографом Николаем фон Бисмарком, которого она старше на тринадцать лет.

Клаудия Шиффер