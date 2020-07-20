Как выглядят и чем теперь занимаются Бундхен, Клум, Каста и другие эффектные супермодели за 40
Фото: DPA
Жизель Бундхен
Фото: Eastnews
Бразильская супермодель Жизель Бундхен — одна из самых успешных в своем деле. Идеальное тело позволило ей долгое время оставаться одним из самых ярких «ангелов» Victoria's Secret. Несколько лет назад она завершила карьеру модели, посвятила себя семье, занялась общественной деятельностью, направленной на сохранение окружающей среды, время от времени рассказывает в своем Instagram о том, как оставаться стройной и красивой в любом возрасте. Помимо успешной профессиональной деятельности (с 2004 по 2013 год Жизель Бундхен считалась самой высокооплачиваемой моделью в мире), мировую известность ей обеспечил роман с одним из самых завидных женихов Голливуда — Леонардо Ди Каприо. Сейчас супермодель замужем за футболистом Томом Брэди, воспитывает 10-летнего сына Бенджамина Рейна и 8-летнюю дочь Вивьен Лейк.
Хайди Клум
Фото: Globallookpress / face to face
Хайди Клум не боится морщин, а также не комплексует из-за груди, которая уже далеко не так упруга, как двадцать лет назад. Модель продолжает очень ярко краситься и выходить на красные дорожки в платьях с очень глубокими декольте. Хайди ведет различные шоу и церемонии, снимается в кино и продолжает принимать участие в фотосессиях, в том числе провокационных. В прошлом году Клум вышла замуж за музыканта Тома Каулитца, который младше ее на 17 лет. У модели подрастают четверо детей от бизнесмена Флавио Бриаторе и бывшего мужа, музыканта Сила.
Летиция Каста
Фото: Getty
Для того чтобы отсрочить старение, Летиция Каста пользуется аптечной косметикой, которую ей прописывает дерматолог (другую ей не позволяют выбирать особенности кожи), или органическим маслом семян кактуса опунции, которое ей присылает друг с Корсики. «Мой makeup-девиз: чем меньше, тем лучше. Наношу чуть-чуть бальзама для губ в уголки глаз и на веки, чтобы сделать взгляд сияющим. Вечером подвожу глаза черным карандашом. Румяна мне не нужны: бокал вина — и щеки становятся розовыми», — рассказывала она в интервью журналу ELLE. Даже собственные недостатки она воспринимает как преимущества. «Небольшие изъяны во внешности, такие, как мои зубы, делают меня особенной, не похожей на других моделей. Быть идеальной — скучно», — уверена она. Летиция работает продюсером и режиссером, снимается в кино, фотосессиях и рекламе. В 2017-м году она вышла замуж за французского актера Луи Гарреля, который младшее ее на пять лет. От предыдущих отношений у Касты есть трое детей — 18-летняя дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 13-летний сын Орландо и 10-летняя дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси.
Кейт Мосс
Фото: DPA
Пока коллеги Кейт Мосс регулярно занимаются спортом и йогой, ведут здоровый образ жизни и пишут книги о том, как оставаться молодой и красивой, сама Кейт... не парится. Модель тусуется на вечеринках, свежевыжатым сокам и всяким смузи предпочитает напитки покрепче и ряды сторонников ЗОЖ пополнить не стремится. В итоге к 46 годам результат такого выбора налицо. Правда, саму Кейт морщины, не самый свежий вид и лишние килограммы не смущают вообще. Мосс продолжает менять молодых бойфрендов и заключать модные контракты — благо фотошоп все исправит, а вот к пластике модель, судя по всему, равнодушна.
Личная жизнь Кейт всегда была бурной, также она лечилась от зависимости от запрещенных препаратов. Сейчас она растит 17-летнюю дочь Лилу Грэйс от журналиста Джефферсона Хэка. После довольно тяжелого расставания с неуправляемым рокером Питом Доэрти (был моложе Кейт на каких-то пять лет) Кейт Мосс вышла замуж за более спокойного и взрослого музыканта Джейми Хинса. Правда, модель быстро заскучала в браке, развелась и нашла бойфренда помоложе и повеселее. Вот уже не первый год Мосс отлично проводит время со светским фотографом Николаем фон Бисмарком, которого она старше на тринадцать лет.
Клаудия Шиффер
Фото: Globallookpress / face to face
Прожитые годы и рождение троих детей мало сказались на фигуре и лице Клаудии — она и сейчас свежа и потрясающе красива. Звезда ничуть не стесняется своего возраста, но признается, что и в ее бьюти-арсенале есть свои маленькие секреты. «Каждый день я делаю гимнастику и массаж лица, чтобы улучшить кровообращение», — заявила Шиффер в одном из старых интервью — и с тех пор не изменяет этому правилу. Если другие супермодели периодически экспериментировали с цветом волос и прической, то Клаудия всегда оставалась верна своим длинным и светлым от природы локонам. Шиффер стала актрисой, продюсером и послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании. Она растит троих детей от супруга, продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона — 17-летнего Каспара, 15-летнюю Клементину и 10-летнего Козиму.
Тайра Бэнкс
Фото: Globallookpress / face to face
Супермодель и ведущая популярного шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс не строит из себя неземную красавицу и всегда с юмором рассказывает о своих секретах красоты и дает советы девушкам: «Мне смешно, когда кто-то говорит, какая я красивая от природы. Куда там! Я сделала себя красивой. В молодости я так завидовала Кристи Тарлингтон, сходила с ума по ее скулам. А мама мне сказала: "Кто тебе мешает нарисовать такие же?" И научила меня выделять скулы с помощью косметики. Макияж может исправить все. Без него я бы не стала моделью, а супермоделью и подавно». Тайра ведет различные шоу, пишет книги и часто выходит в свет. Бэнкс растит 4-летнего сына Йорка, рожденного суррогатной матерью, в 2017-м она развелась с фотографом Эриком Асла.
Эмбер Валетта
Фото: Eastnews
Американская модель, телеведущая и актриса, одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей девяностых Эмбер Валлетта снималась в фильмах и сериалах. Она занимается благотворительностью и различными проектами, связанными с модой. У Эмбер есть 20-летний сын Оден от бывшего мужа, олимпийского чемпиона по волейболу Кристиана Маккау.
Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty
Наоми Кэмпбелл по-прежнему снимается в откровенных фотосессиях, демонстрирует идеальную фигуру и сейчас, незамужняя и свободная, в свои 50 встречается c красавцами (например, рэпером Skepta). Модные дизайнеры не зря называли «черной пантерой»: годы над ней не властны. Она все так же величава, стройна и подтянута, а на лице нет даже намека на морщины. Наоми занимается бизнесом, пишет книги, ведет различные шоу, продолжает сниматься для глянца и... мечтает о семье и детях.
Фото: Instagram, getty, eastnews, globallookpress, dpa
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