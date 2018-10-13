logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Жизель Бундхен рассказала, почему бросила Леонардо ДиКаприо: «Если нечто приносит мне боль, оно должно исчезнуть из моей жизни»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Жизель Бундхен

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Жизель Бундхен призналась, что была несчастлива с Леонардо ДиКаприо.

Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо были одной из самых ярких пар в начале 2000-х. Она — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей. Он — известный актер, мечта миллионов женщин. Однако отношения с «мужчиной мечты», которые длились около пяти лет, не устроили статную красавицу. В недавнем интервью изданию Porter, в котором она рассказывала о книге «Lessons: My Path to a Meaningful Life», модель объяснила, почему ушла от секс-символа века.

«Если что-то в этой жизни приносит мне боль, оно должно исчезнуть из нее», — сообщила она.

«Когда я перестала отвлекать себя курением, алкоголем и большим количеством работы, я начала все сильнее понимать, что закрываю глаза на некоторые вещи. Возможно, я была одинока в стремлении развивать свою душу, пока он оставался прежним? Во конце-концов я поняла, что ответ на этот вопрос — "да"», — призналась Жизель.

После расставания с Леонардо ДиКаприо в 2005 году бразильская красавица довольно скоро нашла ему замену. Сейчас она счастлива с Томом Брэди. За почти десять лет брака пара успела обзавестись двумя детьми — их сыну Бенджамину сейчас девять лет, а дочери Вивиан — шесть. Они также принимают участие в воспитании 11-летнего сына Джека от предыдущих отношений Тома с моделью Бриджит Мойнахан.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: Nancy Kaszerman/Sonia Moskowitz/globallookpress, instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец