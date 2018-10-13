Жизель Бундхен рассказала, почему бросила Леонардо ДиКаприо: «Если нечто приносит мне боль, оно должно исчезнуть из моей жизни»

Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо были одной из самых ярких пар в начале 2000-х. Она — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей. Он — известный актер, мечта миллионов женщин. Однако отношения с «мужчиной мечты», которые длились около пяти лет, не устроили статную красавицу. В недавнем интервью изданию Porter, в котором она рассказывала о книге «Lessons: My Path to a Meaningful Life», модель объяснила, почему ушла от секс-символа века.

«Если что-то в этой жизни приносит мне боль, оно должно исчезнуть из нее», — сообщила она.