Жизель Бундхен рассказала, почему бросила Леонардо ДиКаприо: «Если нечто приносит мне боль, оно должно исчезнуть из моей жизни»

Жизель Бундхен и Леонардо ДиКаприо были одной из самых ярких пар в начале 2000-х. Она — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей. Он — известный актер, мечта миллионов женщин. Однако отношения с «мужчиной мечты», которые длились около пяти лет, не устроили статную красавицу. В недавнем интервью изданию Porter, в котором она рассказывала о книге «Lessons: My Path to a Meaningful Life», модель объяснила, почему ушла от секс-символа века.
«Если что-то в этой жизни приносит мне боль, оно должно исчезнуть из нее», — сообщила она.
«Когда я перестала отвлекать себя курением, алкоголем и большим количеством работы, я начала все сильнее понимать, что закрываю глаза на некоторые вещи. Возможно, я была одинока в стремлении развивать свою душу, пока он оставался прежним? Во конце-концов я поняла, что ответ на этот вопрос — "да"», — призналась Жизель.
После расставания с Леонардо ДиКаприо в 2005 году бразильская красавица довольно скоро нашла ему замену. Сейчас она счастлива с Томом Брэди. За почти десять лет брака пара успела обзавестись двумя детьми — их сыну Бенджамину сейчас девять лет, а дочери Вивиан — шесть. Они также принимают участие в воспитании 11-летнего сына Джека от предыдущих отношений Тома с моделью Бриджит Мойнахан.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Nancy Kaszerman/Sonia Moskowitz/globallookpress, instagram