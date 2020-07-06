«Продала душу дьяволу!» 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла поклонников своей неувядающей красотой

Наоми Кэмпбелл модные дизайнеры не зря называли «черной пантерой»: годы над ней, определенно, не властны. Она все так же величава, стройна и подтянута, а на лице нет даже намека на морщины. Звезда в очередной раз доказала это, поделившись в с многочисленными поклонниками в своем Instagram-аккаунте «честным» селфи, на котором запечатлела себя с минимумом макияжа и чалмой на голове. На ее глазах нежные тени розовато-лилового оттенка, на ресницах немного туши, а на щеках – немного лососевых румян. Губы супермодель и вовсе оставила без капли косметики. Выглядит Наоми на удивление свежей и юной. Но что еще более впечатляет, так это овал лица, несмотря на годы не утративший четкости, и кожа, на которой нет ни следа возрастных изменений.