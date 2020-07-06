«Продала душу дьяволу!» 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла поклонников своей неувядающей красотой
Фото: Globallookpress.com
Наоми Кэмпбелл модные дизайнеры не зря называли «черной пантерой»: годы над ней, определенно, не властны. Она все так же величава, стройна и подтянута, а на лице нет даже намека на морщины. Звезда в очередной раз доказала это, поделившись в с многочисленными поклонниками в своем Instagram-аккаунте «честным» селфи, на котором запечатлела себя с минимумом макияжа и чалмой на голове. На ее глазах нежные тени розовато-лилового оттенка, на ресницах немного туши, а на щеках – немного лососевых румян. Губы супермодель и вовсе оставила без капли косметики. Выглядит Наоми на удивление свежей и юной. Но что еще более впечатляет, так это овал лица, несмотря на годы не утративший четкости, и кожа, на которой нет ни следа возрастных изменений.
Поклонники были действительно поражены неувядающей молодостью своей любимицы и осыпали ее восхищенными комментариями. «Ошеломительная!», «Богиня!», «Ты удивительная и замечательная! Королева!», «Самая красивая женщина на планете. Никто не затмит тебя. Ни тогда, ни сейчас», «О, боже! Ты великолепна! Ты продала свою душу дьяволу? Ведь ты становишься с возрастом только лучше! Смотрела твои старые фотографии, сегодня ты выглядишь даже лучше! Моя любимая модель и в 90-х, и сейчас!», «Лучшая на подиуме!», «У меня всего несколько слов, чтобы описать вашу красоту: очаровательная, непобедимая, изысканная и очаровательная. Ваша красота безгранична», «Красивая и снаружи, и внутри», – написали они.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!