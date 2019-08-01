«Красивая невеста»: поклонники поздравили с замужеством Хайди Клум, показавшую фото в белом платье

Подписчики пары принялись поздравлять их со свадьбой. Также промелькнула информация, что Клум и Каулитц сейчас находятся на Капри.

«Так хорошо выглядите вместе»,

«Самые красивые жених и невеста»,

«Хайди, ты достойна всего самого лучшего. Будьте счастливы», - пожелали подписчики.

Однако не все верят в то, что отношения модели и музыканта продлятся долго. «Обидно видеть бабушку рядом с молодым мужчиной», «Скоро и он скажет, что он бывший Хайди Клум. Она ни с кем не остается надолго», - написали скептики.

А многие дивились тому, что с парой часто появляется брат-близнец Тома – Билл, который сделал фото счастливой парочки. Хайди поблагодарила его за это: «Спасибо Биллу за прекрасную фотографию».

Будем следить за новостями от Хайди и Тома и жать от них новые фотографии.