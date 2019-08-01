«Красивая невеста»: поклонники поздравили с замужеством Хайди Клум, показавшую фото в белом платье

В феврале 2019 года Хайди Клум тайно вышла замуж за солиста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Об этом писали западные таблоиды, специализирующиеся на жизни звезд. Церемония была настолько тайной, что о ней стало известно месяцы спустя.
31 июля в СМИ появились сведения, что вскоре в Италии состоится «настоящая» свадьба Клум и Каулитца – с гостями и белым платьем. Парочка информацию не комментирует. Однако в Instagram 46-летней Хайди появились фото, на которых она позирует в белоснежном платье, а в руках держит клатч. Том рядом с ней также выглядит более нарядным, чем обычно.
Подобные фото натолкнули подписчиков на мысль, что подготовка к торжеству идет полным ходом, а вечерний наряд Клум выбрала для предсвадебного ужина. Сама модель не оставила никаких комментариев.
Фото: Instagram
Подписчики пары принялись поздравлять их со свадьбой. Также промелькнула информация, что Клум и Каулитц сейчас находятся на Капри.
«Так хорошо выглядите вместе»,
«Самые красивые жених и невеста»,
«Хайди, ты достойна всего самого лучшего. Будьте счастливы», - пожелали подписчики.
Однако не все верят в то, что отношения модели и музыканта продлятся долго. «Обидно видеть бабушку рядом с молодым мужчиной», «Скоро и он скажет, что он бывший Хайди Клум. Она ни с кем не остается надолго», - написали скептики.
А многие дивились тому, что с парой часто появляется брат-близнец Тома – Билл, который сделал фото счастливой парочки. Хайди поблагодарила его за это: «Спасибо Биллу за прекрасную фотографию».
Будем следить за новостями от Хайди и Тома и жать от них новые фотографии.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Rolf Vennenbernd/ Global Look press, Starface
Видео: Instagram
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