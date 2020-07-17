Фейсфитнес, идеальный блонд и еще 10 бьюти-секретов непревзойденной Клаудии Шиффер
В юности Клаудия была очень стеснительной, что очень нехарактерно для модельного бизнеса, потому, несмотря на ее красоту, ей не прочили большого успеха в этой индустрии. Однако помимо природной скромности эта девушка обладала еще и железным характером и упорно шла к своей цели. И она доказала всем, что достойна звания супермодели ничуть не меньше, чем ее коллеги по модному цеху Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Стоит отметить, что прожитые годы и рождение троих детей никак не сказались на фигуре и лице Клаудии — она все так же свежа и потрясающе красива. Звезда ничуть не стесняется своего возраста, но признается, что и в ее бьюти-арсенале есть свои маленькие секреты.
Фейсфитнес
«Каждый день я делаю гимнастику и массаж лица, чтобы улучшить кровообращение», — заявила Шиффер в одном из старых интервью — и с тех пор не изменяет этому правилу. Фейсфитнесом она занимается каждое утро, без перерывов на выходные, праздники и рабочие поездки. Кроме того, она много времени уделяет домашнему уходу за кожей и строго придерживается обязательной бьюти-рутины: она тщательно очищает, тонизирует, увлажняет и питает свою кожу при помощи косметики, специально подобранной в соответствии с возрастом.
Фото: Globallookpress.com
Минимум макияжа
В работе моделей предостаточно макияжа на показах, потому в повседневной жизни Клаудия предпочитает обходиться минимальным набором декоративной косметики. В ее косметичке всегда есть консилер, чтобы скрыть несовершенства, бронзер, чтобы немного освежить цвет лица, бальзам для губ и немного туши для ресниц.
Всегда оставаться блондинкой
Если другие супермодели периодически экспериментировали с цветом волос и прической, то Клаудия всегда оставалась верна своим длинным и светлым от природы локонам. От природы у звезды волосы были тонкие, но кто бы догадался, если бы она сама не заявила об этом? Все потому, что Шиффер всегда делала объемную укладку, начесывая пряди у корней, а затем приглаживая их массажной расческой. А на случай, если прическу надо срочно освежить, в сумочке модели всегда есть сухой шампунь, который не только удалит излишки кожного сала, но и придаст невероятный объем волосам.
Тщательно ухаживать за волосами
Карьера Клаудии Шиффер началась с рекламы косметики для волос, потому она всегда уделяла своим локонам не меньше внимания и заботы, чем лицу, ведь они тоже были ее «рабочим инструментом». Чтобы шевелюра оставалась здоровой и блестящей, модель тщательно очищает их и потом обязательно наносит несмываемый бальзам или питательную маску. «Люди тратят столько времени на уход за кожей — они не понимают, что волосы требуют не меньше внимания», — заявила звезда, и в этом вопросе с ней трудно не согласиться. А вот сложных укладок она не любит, потому сделала неотъемлемой частью своего образа именно распущенные и слегка волнистые локоны.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Всегда защищаться от солнца
От природы Клаудия светлокожая блондинка, и ей это очень нравится, потому она тщательно защищается от солнца. Модель неоднократно признавалась, что темные очки и средство с высоким индексом SPF — ее лучшие друзья, без которых она не выходит из дома.
Забыть о вредных привычках
Алкоголь, курение, неправильный режим сна и бодрствования — все это не для Клаудии. Она точно знает, что вредные привычки не способствуют сохранению красоты, потому категорически протестует против них. Зато чистая вода, органические фрукты и овощи у модели всегда под рукой, ведь витамины как раз очень нужны для того, чтобы продлить молодость.
Фото: Globallookpress.com
Никаких выматывающих тренировок
Спорт — неотъемлемая часть жизни Клаудии, она тренируется каждый день и с большим удовольствием. Йога, пилатес, теннис, долгие пешие прогулки с собаками — она все это обожает. Однако выматывающие тренировки, например, бег, она не приемлет. «Для меня важно расслабить мышцы. Благодаря йоге я научилась правильно дышать. А прогулки на свежем воздухе тонизируют кожу», — пояснила она свою позицию.
Правильно питаться
Секрет красивой фигуры модели, по ее собственному признанию, заключается в том, что она старается правильно питаться. У нее нет строгих ограничений в меню, но при этом она ест маленькими порциями и строго следит за тем, чтобы на тарелке не было фастфуда, «мусорных» продуктов и консервантов. «Считать нужно не калории, а количество химии и сахара», — вот ее жизненное кредо.
Устраивать себе спа-день на дому
Шиффер не раз признавалась, что жить не может без спа. Для нее это идеальный способ расслабиться и как следует отдохнуть. Массаж, лимфодренажные процедуры помогают ей хорошо себя чувствовать, держать мышцы в тонусе. А если нет возможности сходить в салон, модель устраивает себе спа-день прямо дома — принимает ванну с солью и аромамаслами, зажигает свечи и всячески старается побаловать себя, чтобы восстановить ресурс.
Не забывать о парфюме
Ароматы — важная составляющая жизни Клаудии. Она не представляет себе жизни без любимых парфюмов. В ее личной коллекции их очень много: модель тщательно выбирает, ориентируясь на свои ощущения и эмоции. Иногда это может быть цветочный парфюм, иногда — древесный или цитрусовый, но всегда он любимый и отражающий ее настроение.
Фото: globallook, dpa
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