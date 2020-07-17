Фейсфитнес, идеальный блонд и еще 10 бьюти-секретов непревзойденной Клаудии Шиффер

Минимум макияжа

В работе моделей предостаточно макияжа на показах, потому в повседневной жизни Клаудия предпочитает обходиться минимальным набором декоративной косметики. В ее косметичке всегда есть консилер, чтобы скрыть несовершенства, бронзер, чтобы немного освежить цвет лица, бальзам для губ и немного туши для ресниц.

Всегда оставаться блондинкой

Если другие супермодели периодически экспериментировали с цветом волос и прической, то Клаудия всегда оставалась верна своим длинным и светлым от природы локонам. От природы у звезды волосы были тонкие, но кто бы догадался, если бы она сама не заявила об этом? Все потому, что Шиффер всегда делала объемную укладку, начесывая пряди у корней, а затем приглаживая их массажной расческой. А на случай, если прическу надо срочно освежить, в сумочке модели всегда есть сухой шампунь, который не только удалит излишки кожного сала, но и придаст невероятный объем волосам.

Тщательно ухаживать за волосами

Карьера Клаудии Шиффер началась с рекламы косметики для волос, потому она всегда уделяла своим локонам не меньше внимания и заботы, чем лицу, ведь они тоже были ее «рабочим инструментом». Чтобы шевелюра оставалась здоровой и блестящей, модель тщательно очищает их и потом обязательно наносит несмываемый бальзам или питательную маску. «Люди тратят столько времени на уход за кожей — они не понимают, что волосы требуют не меньше внимания», — заявила звезда, и в этом вопросе с ней трудно не согласиться. А вот сложных укладок она не любит, потому сделала неотъемлемой частью своего образа именно распущенные и слегка волнистые локоны.