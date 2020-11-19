Как Снигирь, Высоцкая и другие известные красотки выглядели в юности: фото

Юлия Высоцкая — одна из самых популярных ведущих на российском ТВ и востребованная актриса. Но в молодости она еще хотела быть и моделью. Об этом Юлия рассказала подписчикам в Instagram и показала фото их своей юности. «Не прошло и трех месяцев, как руки дошли до старых фотографий... Эта была сделана в 1997 году, я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство. Сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм 7 сбросить. Не сложилась карьера модели», — с юмором рассказала Юлия Высоцкая о своей молодости.