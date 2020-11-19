Как Снигирь, Высоцкая и другие известные красотки выглядели в юности: фото
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь в блоге часто делится с поклонниками своими детскими фото, которые убеждают фанатов в естественности ее красоты. «15. На губах фуксия», — написала актриса под очередным архивным снимком.
Певица и актриса Настасья Самбурская любит эпатировать публику и дразнить подписчиков. Каждый ее новый образ вызывает волну противоречивых отзывов. В очередной раз артистка показала в Instagram необычный снимок, однако вместо привычной смены имиджа Настасья удивила фолловеров архивным фото, сделанным в 19 лет. Фанаты попроси опубликовать «фотографию в возрасте 16-18 лет», и актриса показала одну из давних фотосессий. На снимке Настасья позирует с легким макияжем, подчеркивающем ее глаза и губы, и в образе пацанки — в джинсах и белоснежной майке.
Фото: Instagram Натальи Самбуской
Юлия Высоцкая — одна из самых популярных ведущих на российском ТВ и востребованная актриса. Но в молодости она еще хотела быть и моделью. Об этом Юлия рассказала подписчикам в Instagram и показала фото их своей юности. «Не прошло и трех месяцев, как руки дошли до старых фотографий... Эта была сделана в 1997 году, я жила и училась в Лондоне, хотела подработать, друг уговорил сходить в модельное агентство. Сделали фотки, пошли, а там мне сказали, что нужно килограмм 7 сбросить. Не сложилась карьера модели», — с юмором рассказала Юлия Высоцкая о своей молодости.
Алена Хмельницкая поделилась в Instagram своими фотографиями, сделанными на кинопробах. «Мне 14 или 15 лет», — подписала кадры звезда театра и кино, дополнив их цитатами из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Наталья Сенчукова тоже поделилась архивной фотографией. «Девочки, а вы себя помните в 16 лет? Художественное фото в Пятигорске, 1986 год», — написала певица. «Красивая, но выглядите старше своих лет, сейчас выглядите молодо», «Не 16, а все 45, если честно», «Да, Наташа, с возрастом ты все красивее...», — обсуждали поклонники.
На фоне популярности приложения, «состаривающего» фотографии, многие звезды достали из архивов свои снимки, сделанные много лет назад. 46-летняя Наташа Королева не стала исключением: «Рубрика «Как молоды мы были» #брови!!! #наташакоролева #символюности#ягодка».
Листая семейный фотоальбом, Лера Кудрявцева наткнулась на снимки, которые она сделала еще до того, как стала знаменитостью, и решила поделиться находкой. «25 лет назад!!! #архив#тенерифе», — написала телеведущая под архивной фотографией.
Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией школьных лет. Снимок нашла ее школьная подруга, и Чехова не очень обрадовалась увиденному, судя по ее словам. «Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16. А в глазах вся скорбь еврейского народа. И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил. Как вам?», — спросила Анфиса у фолловеров.
Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун показала, как антисексуально она выглядела в юности. «Такой я была во времена "Звуков музыки"», — написала она в блоге.
Больше архивных снимков красивых и эффектных знаменитостей смотрите в нашей фотогалерее. Можете сравнить, как звезды выглядели в юности и какими стали теперь.
Фото: пресс-служба, instagram, starface, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, getty
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