Весной минувшего года телеведущая Лера Кудрявцева отмечала 48-й день рождения. В этот год случилась операции по удалению протекших имплантов из ее груди, в результате которой звезда вернулась к природным формам. Листая семейный фотоальбом, звезда наткнулась на снимки, которые она сделала еще до того, как стать знаменитостью, и решила поделиться находкой. «25 лет назад!!! #архив#тенерифе», — написала Лера под архивной фотографией. «Какая оторва», «Модная то какаЯ», «Я сначала подумала, что это Ивлеева добавила фотку в стиле ретро», «Такая Настя Ивлеева на минималках», «Сейчас точно такая же мода», «Ох, эти широкие резинки на волосы», «Я думала это Хейли Болдуин», «Хейли Бибер, ты ли это», «Экзотичная, красивая, с перчинкой)) Хороша Лера», «Ким Кардашьян вылитая», «Какая зеленая! Не изменилась... Хорошенькая», «Почти не изменилась, сейчас более солидная», — обсуждают поклонники. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!