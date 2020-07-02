Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16 лет: «В глазах скорбь и фингал»

«Молодость ничем не испортишь», «Юная, наивная и в глазах растерянность», «На цыганку похожа», «Вы почти не изменились», «Какая милаша», «Губы у вас, оказывается, натуральные», «Какая красивая», «Сейчас выглядите прекраснее», «Красота и сексуальность уже начинается», «Ну что сказать, Анфиса? Красотка!», — написали в комментариях.

Кто-то из подписчиков предположил, что Анфиса такая грустная, потому что ее бросил парень. «В 16 лет я о парнях и не думала», — ответила она. Один из комментаторов отметил, что пластические операции пошли телеведущей на пользу и ее нынешний овал лица идет ей больше. «Операция называется возраст и диета, но я не могу запретить вам фантазировать», — ответила Анфиса. На ее защиту встали многие, пояснив, что с возрастом проходит юношеская припухлость и щеки спадают.

А как вам кажется, Анфиса Чехова корректировала внешность?