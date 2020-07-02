Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16 лет: «В глазах скорбь и фингал»
Фото: www.instagram.com/achekhova/
42-летняя Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией школьных лет. Снимок нашла ее школьная подруга, и Чехова не очень обрадовалась увиденному, судя по ее словам.
«Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16. А в глазах вся скорбь еврейского народа. И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил. Как вам?», — спросила Анфиса у фолловеров.
«Молодость ничем не испортишь», «Юная, наивная и в глазах растерянность», «На цыганку похожа», «Вы почти не изменились», «Какая милаша», «Губы у вас, оказывается, натуральные», «Какая красивая», «Сейчас выглядите прекраснее», «Красота и сексуальность уже начинается», «Ну что сказать, Анфиса? Красотка!», — написали в комментариях.
Кто-то из подписчиков предположил, что Анфиса такая грустная, потому что ее бросил парень. «В 16 лет я о парнях и не думала», — ответила она. Один из комментаторов отметил, что пластические операции пошли телеведущей на пользу и ее нынешний овал лица идет ей больше. «Операция называется возраст и диета, но я не могу запретить вам фантазировать», — ответила Анфиса. На ее защиту встали многие, пояснив, что с возрастом проходит юношеская припухлость и щеки спадают.
А как вам кажется, Анфиса Чехова корректировала внешность?
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
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