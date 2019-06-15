Не изменилась? 48-летняя Алена Хмельницкая показала, как выглядела в юности

«Ты не изменилась!», «А я подумала, что это ты сейчас играешь новую роль!!!», «Удивительно, без лести, но Вы мало изменились», «Как такое возможно, не изменились совсем. Пока не прочла пост, подумала, подготовка к роли», «Вот у вас генетика👍никогда бы не подумала что на это фото вам 14 лет. Первое, что выдаёт возраст, это овал лица и уголки губ.... но вы же как замороженная», «Время не властно над Вами!», «Совершенно не изменились! Это просто поразительно! Так держать!» — восхищаются подписчики.