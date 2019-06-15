Не изменилась? 48-летняя Алена Хмельницкая показала, как выглядела в юности

48-летняя актриса Алена Хмельницкая поделилась в Instagram своими фотографиями, сделанными на кинопробах. «Мне 14 или 15 лет», — подписала кадры звезда театра и кино, дополнив цитатами из поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин».
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Мне 14 или 15 лет ... пробы 🎬 «Я к вам пишу - чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела; Поверьте: моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела, Хоть редко, хоть в неделю раз, В деревне нашей видеть вас, Чтоб только слышать ваши речи, Вам слово молвить и потом Все думать, думать об одном И день и ночь до новой встречи...» 🗞 #вашая #пробыпробы #какжемалобылокино #стариннаяфотография #взглядизпрошлого
В подписи к другому фотоснимку Алена отметила, что данный фильм так и не был снят: #какжальчтонебылокино.
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То ли 14 , то ли 15 лет ... пробы 🎬. «Онегин, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила вас... Но что же, Что в вашем сердце я нашла, Какой ответ? Одну суровость!... Не правда ль вам была не новость Смиренной девочки любовь? И нынче – Боже! – стынет кровь, Как только вспомню взгляд холодный И эту проповедь. Но вас я не виню: В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной...» #онегин #пушкин #пробы #взглядизнутри #какжальчтонебылокино #мосфильм
«Ты не изменилась!», «А я подумала, что это ты сейчас играешь новую роль!!!», «Удивительно, без лести, но Вы мало изменились», «Как такое возможно, не изменились совсем. Пока не прочла пост, подумала, подготовка к роли», «Вот у вас генетика👍никогда бы не подумала что на это фото вам 14 лет. Первое, что выдаёт возраст, это овал лица и уголки губ.... но вы же как замороженная», «Время не властно над Вами!», «Совершенно не изменились! Это просто поразительно! Так держать!» — восхищаются подписчики.
Больше об Алене Хмельницкой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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