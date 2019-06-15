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Не изменилась? 48-летняя Алена Хмельницкая показала, как выглядела в юности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Хмельницкая

Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Актриса опубликовала в Instagram архивные фотографии.

48-летняя актриса Алена Хмельницкая поделилась в Instagram своими фотографиями, сделанными на кинопробах. «Мне 14 или 15 лет», — подписала кадры звезда театра и кино, дополнив цитатами из поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин».

В подписи к другому фотоснимку Алена отметила, что данный фильм так и не был снят: #какжальчтонебылокино.

«Ты не изменилась!», «А я подумала, что это ты сейчас играешь новую роль!!!», «Удивительно, без лести, но Вы мало изменились», «Как такое возможно, не изменились совсем. Пока не прочла пост, подумала, подготовка к роли», «Вот у вас генетика👍никогда бы не подумала что на это фото вам 14 лет. Первое, что выдаёт возраст, это овал лица и уголки губ.... но вы же как замороженная», «Время не властно над Вами!», «Совершенно не изменились! Это просто поразительно! Так держать!» — восхищаются подписчики.

Больше об Алене Хмельницкой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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