Двойная челка и образ пацанки: Самбурская показала, как выглядела в 19 лет
Фото: @samburskaya / Instagram
Певица и актриса Настасья Самбурская любит эпатировать публику и дразнить подписчиков. Каждый ее новый образ вызывает волну противоречивых отзывов. В очередной раз артистка показала в Instagram необычный снимок, однако вместо привычной смены имиджа Настасья удивила фолловеров архивным фото, сделанным в 19 лет. Фанаты попросили опубликовать «фотографию в возрасте 16-18 лет», и актриса показала одну из давних фотосессий. На снимке Настасья позирует с легким макияжем, подчеркивающем ее глаза и губы и в образе пацанки — в джинсах и белоснежной майке. В 19 лет у актрисы была челка и длинные темные волосы, которые для фото собрали в растрепанный пучок.
Фото: @samburskaya / Instagram
Стоит отметить, что Настасья Самбурская на протяжении нескольких лет не могла отрезать или красить свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.
К слову, недавно мы писали, как актриса предстала в новом необычном образе. 33-летняя популярная актриса Настасья Самбурская, которая любит экспериментировать с цветом и длиной волос, продолжает удивлять поклонников новыми эффектными прическами.
А тебе понравился новый снимок Настасьи Самбурской? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @samburskaya / Instagram
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