Двойная челка и образ пацанки: Самбурская показала, как выглядела в 19 лет

Стоит отметить, что Настасья Самбурская на протяжении нескольких лет не могла отрезать или красить свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.

К слову, недавно мы писали, как актриса предстала в новом необычном образе. 33-летняя популярная актриса Настасья Самбурская, которая любит экспериментировать с цветом и длиной волос, продолжает удивлять поклонников новыми эффектными прическами.

А тебе понравился новый снимок Настасьи Самбурской? Делись своим мнением в комментариях!