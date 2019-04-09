Как изменились и чем теперь занимаются Подкаминская, Богатырев и другие актеры сериала «Кухня»

Для Дмирия Нагиева съемки в «Кухне», в отличие от многих участников проекта, трамплином в карьере не стали. На тот момент он уже был популярным ведущим и актером. В сериале Нагиев сыграл самого себя и, по сценарию, владел рестораном в центре Москвы, в котором в основном и разворачивались все действия. Нагиев продолжает вести популярные телешоу и концерты, снимается в кино и сериалах. В 2016 году он стал самым обеспеченным актером в России по версии журнала «Forbes», а в 2018-м году продемонстрировал себя в роли драматического актера, сыграв нехарактерного для него героя в фильме «Непрощенный». Нагиев не любит говорить о личной жизни, так что в СМИ появляются все новые слухи о его женах и детях.

Мария Горбань