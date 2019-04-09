Как изменились и чем теперь занимаются Подкаминская, Богатырев и другие актеры сериала «Кухня»

Елена Подкаминская
Фото: Kinopoisk / Starface
Елена Подкаминская после выхода сериала «Кухня» стала одной из самых успешных и привлекательных актрис. Она появилась на обложке мужского журнала Maxim, стала выходить в свет, участвовать в различных телепроектах со знаменитостями и получать все новые предложения от режиссеров. Первый супруг Елены, по слухам, был не в восторге от ее популярности, в итоге было принято решение о разводе. Сама актриса недавно заявила, что с экс-супругом у нее сейчас прекрасные отношения. В прошлом году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, от которого в 2017-м родила дочь Еву. От первого брака у нее подрастает восьмилетняя дочь Полина.
Марк Богатырев
Фото: Kinopoisk / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сыгравший начинающего повара и возлюбленного героини Марк Богатырев, по слухам, так увлекся съемками, что и в жизни влюбился в Елену Подкаминскую. В СМИ появлялись сообщения, что актер очень сильно переживал из-за неудавшегося романа. В любом случае, сейчас все это в прошлом. В конце прошлого года Марк перестал скрывать романтические отношения со своей коллегой Татьяной Арнтгольц. После «Кухни» Богатырев регулярно снимается в сериалах. В прошлом году он начал вести программу о путешествиях «По секрету всему свету» на телеканале «Россия-1».
Екатерина Кузнецова
Фото: Kinopoisk / Instagram
Екатерина Кузнецова сыграла в сериале симпатичную официантку, перед которой не устоял герой Марка Богатырева. Актриса регулярно снимается в сериалах, любит путешествовать, катается на сноуборде и серфе. В 2015 году стало известно о ее разводе с актером Евгением Прониным, с которым она была вместе восемь лет. В одном из интервью Катя призналась, что экс-супруг ее «очень сильно обидел», но вдаваться в подробности и рассказывать о причинах расставания не стала.
Ольга Кузьмина
Фото: Kinopoisk / Instagram
Роль самой милой и обаятельно героини сериала — официантки Насти Фоминой, которая не ест мясо и борется за права животных — прославила актрису Ольгу Кузьмину. Она снимается в сериалах, играет в театре и, как и Марк Богатырев, ведет трэвел-шоу «По секрету всему свету». Ольга замужем, у нее подрастает пятилетний сын Гордей.
Виктор Хориняк
Фото: Kinopoisk / Starface
Экранный жених, а потом и муж Ольги Кузьминой Виктор Хориняк, сыгравший в «Кухне» неунывающего бармена, снимается в кино и сериалах, является актером МХТ им. А. П. Чехова. От первого брака у него подрастает сын Иван.
Дмитрий Нагиев
Фото: Kinopoisk / Instagram
Для Дмирия Нагиева съемки в «Кухне», в отличие от многих участников проекта, трамплином в карьере не стали. На тот момент он уже был популярным ведущим и актером. В сериале Нагиев сыграл самого себя и, по сценарию, владел рестораном в центре Москвы, в котором в основном и разворачивались все действия. Нагиев продолжает вести популярные телешоу и концерты, снимается в кино и сериалах. В 2016 году он стал самым обеспеченным актером в России по версии журнала «Forbes», а в 2018-м году продемонстрировал себя в роли драматического актера, сыграв нехарактерного для него героя в фильме «Непрощенный». Нагиев не любит говорить о личной жизни, так что в СМИ появляются все новые слухи о его женах и детях.
Мария Горбань
Фото: Starface
Мария Горань сыграла в «Кухне» роль алчной красотки, жены героя Дмитрия Нагиева. Актриса снимается в кино и сериалах, работает телеведущей и растит дочь Стефанию, которую родила от первого мужа, осветителя Олега Филатова. Сейчас она замужем за оператором Кириллом Зоткиным.
Дмитрий Назаров
Фото: Kinopoisk / Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Харизматичный шеф-повар Виктор Баринов, который страстно болеет за «Спартак», любит крепкие напитки и крепкие выражения... Таким Дмитрия Назарова полюбили новые поклонники после выхода сериала. Актер продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в МХТ им. А. П. Чехова, озвучивает компьютерные игры и мультфильмы. Баринов живет в третьем браке с актрисой Ольгой Васильевой, от которой у него есть 28-летний сын Арсений 19-летняя дочь Арина. Также у актера есть 20-летняя внучка Мария от старшей дочери Нины, родившейся в первом браке.
Марина Могилевская
Фото: Kinopoisk / Globallookpress / Anatoly Lomohov
Марина Могилевская сыграла в сериале шеф-повара конкурирующего ресторана и возлюбленную героя Дмитрия Назарова. Актриса снимается довольно редко, она также приняла продолжение в проекта «Кухня. Последняя битва». Могилевская родила первенца, дочь Машу в 41 год. Имя отца ребенка актриса не раскрывает. Она считает, что ее личная жизнь не должна касаться никого, кроме нее самой. О поздней беременности Марина нисколько не жалеет, а даже, наоборот, рада, что так получилось — лишние амбиции исчезли, желание кому-то что-то доказать — тоже. И теперь актриса может сосредоточиться на главном проекте своей жизни — на любимой дочери.
Сергей Лавыгин
Фото: Kinopoisk / Starface
Сергей Лавыгин, сыгравший в сериале смешного и нелепого повара-интригана Сеню, снимается в кино и сериалах, в которых играет в основном комедийные роли. Лавыгин был женат на актрисе кино и дубляжа Анне Бегуновой, которая была его экранной супругой Мариной в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». В 2016 году у пары родился сын Федор. Сейчас актер встречается с актрисой Марией Луговой
Михаил Тарабукин
Фото: Kinopoisk / Starface
Роль повара Феди, напарника и лучшего приятеля героя Сергея Лавыгина, исполнил Михаил Тарабукин. Актер снимается в сериалах, также попробовал себя в роли музыканта и записал песню «Я и ты» с певицей Таней Антонюк, с которой ему приписывали роман. По слухам, они даже собирались пожениться. Михаил слухи не стал комментировать, он не любит говорить о личной жизни и уверяет, что в жизни совершенно не похож на своих экранных персонажей и считает себя закрытым и меланхоличным человеком.
Валерия Федорович
Фото: Kinopoisk / Instagram
Для Валерии Федорович, cыгравшей дерзкую дочь шеф-повара, от которой потерял голову не один сотрудник ресторана, работа в «Кухне» стала дебютом в кино. После она снялась в проекте Федора Бондарчука «Выжить после», нескольких фильмах и сериалах. В 2015 году Валерия развелась с актером Максимом Онищенко, за которого вышла замуж перед самым началом съемок в «Кухне». В прошлом году Федорович, о личной жизни которой мало что известно, родила сына Германа.
Сергей Епишев
Фото: Kinopoisk / Instagram
Сергей Епишев сыграл в «Кухне» неуверенного в себе заикающегося су-шефа Леву Соловьева, у которого из-за природной застенчивости не получается наладить личную жизнь. Епишев является вокалистом шоу-группы «Трепанга», вместе с режиссером Константином Богомоловым ведет церемонию награждения Московской ежегодной театральной премией СТД РФ «Гвоздь сезона», играет в театре, снимается в кино и сериалах. Сергей, которому летом исполнится сорок, никогда не был женат и не любит говорить о личной жизни. По его словам, у него есть любимая девушка, на которой он хочет жениться.
Никита Тарасов
Фото: Kinopoisk / Eastnews
Никита Тарасов сыграл в «Кухне» французского кондитера нетрадиционной ориентации по имени Луи. Актер долго не мог найти свою любовь, а в 2017 году, незадолго до своего сорокалетия, женился на фотографе Марине Гаврюшиной, которая моложе его на одиннадцать лет. Год спустя у супругов родилась дочь Таисия. Тарасов много снимается в кино и сериалах, играет в театре и признается, что почти никогда не отказывается от работы, так как хочет достойно обеспечивать семью.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, eastnews, kinopoisk, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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