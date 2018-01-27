Елена Подкаминская решила не афишировать факт вступления в официальный брак.

38-летняя актриса Елена Подкаминская предпочитает не афишировать свою личную жизнь. 3 августа прошлого года она стала мамой, родив дочь Еву в отношениях с Денисом Гущиным. Однако в Сети появилась информация, что пару связывает нечто большее, чем совместный ребенок и гражданский брак.

«Елена действительно замужем. В этом давно нет секрета, это так», — соощила помощница актрисы журналистам OK-MAGAZINE.RU.

Денис — непубличный человек, и подробности отношений с ним Елена и в дальнейшем не собирается делать достоянием общественности. «Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем», — говорила она ранее. По информации СМИ, избранник Елены родом из Самары и занимается строительством.

У Подкаминской есть также старшая дочь Полина, она была рождена в первом браке актрисы с Александром Пляцевым, который продлился с 2009 по 2015 год.

Фото: globallookpress