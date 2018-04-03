За семью печатями: Нагиев, Корчевников, Борисов и другие телеведущие c таинственной личной жизнью

Борис Корчевников тоже не любит рассказывать о своих романах. В прошлом году в СМИ появилась информация, что скрытный телеведущий женился на актрисе Анне-Сесиль Свердловой, а вскоре развелся с ней. Сам Корчевников позднее заявил, что в браке не состоял, а свою единственную так пока и не нашел. В одном из недавних интервью Борис рассказал, что пока живет с мамой и очень много работает, а как только встретит достойную девушку, сразу переедет и будет обустраивать семейное гнездышко. Недавно телеведущий опубликовал в Instagram фото, на котором позирует с игрушкой в виде популярного персонажа Ждуна и грустно смотрит в камеру. «Мы перестанем ждать тебя. А ты придешь», — подписал он фото, на что фолловеры посоветовали ему не отчаиваться и стали желать ему счастья в личной жизни.

Дмитрий Шепелев