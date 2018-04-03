За семью печатями: Нагиев, Корчевников, Борисов и другие телеведущие c таинственной личной жизнью

Дмитрий Нагиев
Дмитрию Нагиеву приписывали романы и с Ольгой Серябкиной, и c Ольгой Бузовой.... Сам он отказывается говорить о личной жизни и на все каверзные вопросы отвечает шутками. Известно, что телеведущий восемнадцать лет был женат на радиоведущей Алисе Шер, их сыну Кириллу 28 лет. Несколько лет назад СМИ сообщили о том, что Нагиев живет на две семьи — в Москве и Петербурге. Дмитрий не стал комментировать эти слухи, а позднее заявил, что у него есть любимая женщина, ради которой он много работает и с которой старается проводить все свободное время.
Дмитрий Борисов
Новый ведущий одного из самых популярных и скандальных шоу на российском телевидении «Пусть говорят» Дмитрий Борисов категоричеси отказывается от комментариев о личном. Несколько лет назад телеведущему приписывали роман с выпускницей «Фабрики звезд» Юлией Савичевой. Правда, Юля в итоге вышла замуж за композитора Александра Аршинова и в прошлом году родила от него дочь Анну, а также отметила, что с Борисовым ее связывали только дружеские отношения. С кем же Борисова связывали романтические отношения и встречается ли он с кем-то сейчаc, так и остается тайной для широкой общественности.
Борис Корчевников
Борис Корчевников тоже не любит рассказывать о своих романах. В прошлом году в СМИ появилась информация, что скрытный телеведущий женился на актрисе Анне-Сесиль Свердловой, а вскоре развелся с ней. Сам Корчевников позднее заявил, что в браке не состоял, а свою единственную так пока и не нашел. В одном из недавних интервью Борис рассказал, что пока живет с мамой и очень много работает, а как только встретит достойную девушку, сразу переедет и будет обустраивать семейное гнездышко. Недавно телеведущий опубликовал в Instagram фото, на котором позирует с игрушкой в виде популярного персонажа Ждуна и грустно смотрит в камеру. «Мы перестанем ждать тебя. А ты придешь», — подписал он фото, на что фолловеры посоветовали ему не отчаиваться и стали желать ему счастья в личной жизни.
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев после того, как скончалась его гражданская супруга и мама его сына Платона, певица Жанна Фриске, старается держать свою личную жизнь в тайне. Телеведущий иногда рассказывает журналистам про сына и публикует его фотографии в Instagram, а вот на слухи о новых пассиях не реагирует. Так, в прошлом году в СМИ появилась информация, что он встречается с бывшим руководителем студии «Арх. Предмет» и создательницей женского клуба «Креативные завтраки», дизайнером Екатериной Тулуповой. Сам Дмитрий по-прежнему предпочитает ничего о личном публично не рассказывать.
Коля Серга
Финалист украинской «Фабрики звезд», актер, музыкант и телеведущий Коля Серга вел вместе с Региной Тодоренко шоу «Орел и решка. На краю света». Николай принял решение уйти из проекта, так как у него совсем не оставалось времени на свою музыкальную карьеру, на которой он в итоге решил сосредоточиться. Сейчас Серга выступает под незамысловатым псевдонимом The Kolya, записывает песни, выпускает клипы. Правда, долго жить без путешествий он все же не смог — и начал вести курортный сезон «Орла и решки». Личную жизнь Николай предпочитает не комментировать, однако известно, что он встречается с моделью Лизой Мохорт.
Тимур Соловьев
Красавчик Тимур Соловьев долго скрывал подробности личной жизни и вводил многочисленных поклонниц в заблуждение по поводу своего статуса. Несколько месяцев назад телеведущий признался, что уже год встречается с актрисой по имени Ева — и даже успел сделать ей предложение руки и сердца, больше никаких подробностей он раскрывать не стал. Тимур заявил, что давно мечтает о семье и детях, но со свадьбой пока не торопится. Со своей девушкой в свет Соловьев не выходит и не публикует фотографии с ней в соцсетях.
Влад Кадони
Ведущий реалити «Дом-2» и участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони любит эпатировать публику и привлекать к себе внимание, а когда речь заходит о его личной жизни, вдруг становится очень скрытным. Молчание Влада стало причиной слухов о его нетрадиционной сексуальной ориентации. В итоге пару лет назад журналистам удалось выяснить, что к тому моменту 30-летний Кадони уже четыре года встречался с 38-летней Анной Девицкой — бывшим продюсером «Битвы экстрасенсов».
Фото: starface, eastnews, instagram, facebook