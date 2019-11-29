Как изменились и чем теперь занимаются Волкова, Дронов и другие актеры популярного сериала «Воронины»

Екатерина Волкова вот уже почти десять лет счастлива в браке с танцором Андрее Карповым, с которым растит восьмилетнюю дочь Елизавету. С будущим супругом ее познакомила подруга и коллега Дарья Сагалова, которая участвовала с Карповым в проекте «Танцы со звездами». Екатерина с первого взгляда понравилась Андрею, так что он сразу же пригласил ее на урок страстного танго, а уже спустя девять месяцев предложил пожениться.

Два года назад Екатерина Волкова перестала быть артисткой Государственного театра киноактера, где она играла целых 14 лет. Волкова, недавно перекрасившаяся в рыжий цвет, продолжает сниматься в кино, а также занимается бизнесом: у нее несколько магазинов по продаже одежды и школа танцев, которую она открыла вместе с супругом.

Георгий Дронов