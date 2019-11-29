Как изменились и чем теперь занимаются Волкова, Дронов и другие актеры популярного сериала «Воронины»
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Фото: Instagram
Екатерина Волкова
Фото: Kinopoisk / Instagram
Екатерина Волкова вот уже почти десять лет счастлива в браке с танцором Андрее Карповым, с которым растит восьмилетнюю дочь Елизавету. С будущим супругом ее познакомила подруга и коллега Дарья Сагалова, которая участвовала с Карповым в проекте «Танцы со звездами». Екатерина с первого взгляда понравилась Андрею, так что он сразу же пригласил ее на урок страстного танго, а уже спустя девять месяцев предложил пожениться.
Два года назад Екатерина Волкова перестала быть артисткой Государственного театра киноактера, где она играла целых 14 лет. Волкова, недавно перекрасившаяся в рыжий цвет, продолжает сниматься в кино, а также занимается бизнесом: у нее несколько магазинов по продаже одежды и школа танцев, которую она открыла вместе с супругом.
Георгий Дронов
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov / Kinopoisk
Экранный муж Екатерины Волковой Георгий Дронов почти десять лет женат на девушке по имени Лада. Супруги растят восьмилетнюю дочь Алису и семилетнего сына Федора, а также дочь Лады от первого брака. Дронов играет в театре, снимается в кино и сериалах. К примеру, в этом году на экраны вышла комедия «Любовницы», в которой он сыграл одну из ролей.
Борис Клюев
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov / Kinopoisk
Борис Клюев не только снимается в кино и сериалах, но и озвучивает персонажей голливудских фильмов, сериалов и мультфильмов. Кроме того, Клюев руководит двумя курсами ВТУ им. Щепкина и заведует кафедрой актерского мастерства. Со своей нынешней супругой Викторией они вместе уже более 30 лет, однако детей у них нет.
Анна Фроловцева
Фото: Eastnews / Kinopoisk
Съемки в популярном сериале помогли Анне Фроловцева избавиться от депрессии. Дело в том, что за год до начала «Ворониных» у актрисы умер супруг, с которым она прожила в браке больше 30 лет. В тяжелый для Фроловцевой период жизни многие коллеги по сериалу стали для нее настоящей семьей. Например, с Георгием Дроновым и Екатериной Волковой она проводила время и вне съемочной площадки и даже ездила вместе отдыхать. У Анны Васильевны есть сын Денис, который, как и его отец, выбрал профессию врача стоматолога, а также две внучки Анна и Полина. Фроловцева мало снимается в кино, а сериал «Воронины» стал для нее самым успешным проектом в карьере.
Станислав Дужников
Фото: Kinopoisk / Starface
Станислав Дужников является организатором фестиваля детского и молодежного творчества «Viva». Он регулярно снимается в кино, играет на сцене МХТ им. Чехова. От первой супруги, актрисы Кристины Бабушкиной, у Дужникова есть 12-летняя дочь Устинья. С 2013 года Станислав встречается с флористкой Катериной Волгой.
Юлия Куварзина
Фото: Kinopoisk / Instagram
Экранная невеста Станислава Дужникова Юлия Куварзина недавно похудела на 20 килограммов и в результате довольно сильно изменилась внешне. Она продолжает сниматься в кино, играет на сцене Театра на Таганке. Этой осенью стало известно о том, что Юля развелась с супругом, актером Алексеем Аптовцевым, от которого у нее подрастает 11-летняя дочь Елизавета.
Мария Ильюхина
Фото: Kinopoisk / Instagram
Мария Ильюхина из маленькой девочки превратилась в очень эффектную молодую девушку. Маша, которой в ноябре исполнилось 16 лет, снялась в нескольких фильмах, работала моделью, занимается художественной гимнастикой и собирается поступать в Школу-студию МХАТ. Кроме того, Мария профессионально занимается музыкой, в начале лета она выпустила клип на дебютную песню «Искры».
Кирилл и Филипп Михины
Фото: Kinopoisk / Instagram
Сыновей главных героев Веры и Кости сыграли близнецы Кирилл и Филипп Михины. Для которых эта роль стала единственной в карьере. Сейчас мальчики живут с мамой в Таиланде.
Андрей Ургант
Фото: Kinopoisk / Eastnews
Андрей Ургант сыграл в «Ворониных» отца главной героини. Актер снимается в кино, появляется в различных телешоу. Сейчас Андрей Львович состоит в отношениях с девушкой, которая моложе его на тридцать лет.
Фото: eastnews, globallookpress, starface, kinopoisk, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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