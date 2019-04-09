«Спасибо за семью, любимый»: Екатерина Волкова отмечает годовщину свадьбы в Париже

Актриса Екатерина Волкова, исполнившая главную роль в ситкоме «Воронины», отмечает 9-ю годовщину свадьбы в городе влюбленных. Супруги подгадали так, чтобы отметить праздник в том же городе, где Андрей сделал невесте предложение, - в Париже. Екатерина опубликовала в своем Instagram трогательное поздравление с праздником:
«С годовщиной, муж. 10 лет назад состоялось наше знакомство, 9 лет назад ты сделал мне предложение в Париже, и очень скоро мы поженились.... сегодня мы снова в Париже, в том же самом ресторане, где официанты поют оперные арии. Это особенный вечер. Спасибо за нашу семью, любимый. Счастлива смотреть на тебя такими же влюблёнными глазами, как и 10 лет назад» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
С годовщиной, муж. 10 лет назад состоялось наше знакомство, 9 лет назад ты сделал мне предложение в Париже, и очень скоро мы поженились.... сегодня мы снова в Париже, в том же самом ресторане, где официанты поют оперные арии. Это особенный вечер. Спасибо за нашу семью, любимый. Счастлива смотреть на тебя такими же влюблёнными глазами, как и 10 лет назад. ❤️
Кстати, отмечали праздник в том же ресторане, в котором и прозвучало заветное «Да».
Поздравили Екатерину и Андрея коллега по съемочной площадке «Ворониных» - Юлия Куварзина. А Денис Клявер попытался в соцсети исполнить для них свою знаменитую песню: «Ну тогда песТня:Белое платье белая фата. Горько,наши дорогие».
Во Франции семья проводит уже не первый день. И немалый восторг вызвало посещение Диснейленда. Особенно он понравился дочке актрисы – 8-летней Елизавете.
«На самом деле, Диснейленд - это чудо. Когда ты становишься ребенком, можешь забыть про все свои проблемы, работу, еще какие-то вещи и окунуться в мир детства. Это здорово! Если бы у нас такое было - было бы круто. И не нужно было бы никуда лететь. Плюс один: ты беззаботный и счастливый. Про минусы... Сейчас даже не могу их вспомнить. Была большая неразбериха с карточкой, не понятно было, как сотрудники делают счет и как нужно расплачиваться. Но это такая ерунда! Нужно просто не давать им банковскую карту и расплачиваться везде налом. Минусов в Диснейленде нет!».
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, youtube.com/ СТС