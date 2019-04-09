«Спасибо за семью, любимый»: Екатерина Волкова отмечает годовщину свадьбы в Париже

Во Франции семья проводит уже не первый день. И немалый восторг вызвало посещение Диснейленда. Особенно он понравился дочке актрисы – 8-летней Елизавете.

«На самом деле, Диснейленд - это чудо. Когда ты становишься ребенком, можешь забыть про все свои проблемы, работу, еще какие-то вещи и окунуться в мир детства. Это здорово! Если бы у нас такое было - было бы круто. И не нужно было бы никуда лететь. Плюс один: ты беззаботный и счастливый. Про минусы... Сейчас даже не могу их вспомнить. Была большая неразбериха с карточкой, не понятно было, как сотрудники делают счет и как нужно расплачиваться. Но это такая ерунда! Нужно просто не давать им банковскую карту и расплачиваться везде налом. Минусов в Диснейленде нет!».

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, youtube.com/ СТС