Гагарина с Исхаковым, Кудрявцева с Макаровым и другие звезды, поженившиеся вскоре после знакомства

Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров в прошлом году внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Позднее выяснилось, что Сергей не хранил супруге верность, ей надоело терпеть такое отношение, и она, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной. В итоге Шнуровы развелись, а спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви. Вот это скорости!

Дарина Эрвин и Александр Цекало