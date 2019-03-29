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Гагарина с Исхаковым, Кудрявцева с Макаровым и другие звезды, поженившиеся вскоре после знакомства

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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Фото: Starface
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Пока одни пары годами не решаются отправиться в ЗАГС, другие связывают себя узами брака уже через несколько месяцев после знакомства. Действительно, зачем тянуть, если двух людей захлестнули чувства, глаза горят, а сердце так бьется от любви, что готово вырваться из груди? Эти знаменитости не стали долго ждать и поженились вскоре после того, как познакомились друг с другом.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Starface

Полина Гагарина после первого развода чувствовала себя прекрасно без отношений и замуж не спешила, а потом встретила фотографа Дмитрия Исхакова... и свое мнение изменила. Предложение руки и сердца она получила спустя девять месяцев после знакомства во время романтической прогулки по Парижу. Спустя еще три месяца они поженились.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Фото: Instagram

Хоккеист Игорь Макаров с первого взгляда влюбился в телеведущую Леру Кудрявцеву: увидев ее в ресторане, подошел познакомиться, спустя несколько минут они вместе уехали гулять, а через четыре месяца прозвучало предложение руки и сердца. Спустя семь месяцев Игорь и Лера официально расписались.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров в прошлом году внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Позднее выяснилось, что Сергей не хранил супруге верность, ей надоело терпеть такое отношение, и она, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной. В итоге Шнуровы развелись, а спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви. Вот это скорости!

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Недавно удивил всех и продюсер Александр Цекало. В прошлом году он развелся с супругой Викторией Галушкой и начал встречаться с художницей Дариной Эрвин. В начале года их брак был зарегистрирован в Беверли-Хиллз.

Амаль и Джордж Клуни

Фото: Globallookpress / AdMedia

Известный голливудский холостяк Джордж Клуни годами «мариновал» своих возлюбленных, а потом встретил правозащитницу Амаль Аламуддин и буквально стал другим человеком. Спустя полгода после знакомства актер предложил любимой пожениться, а еще через полгода они устроили роскошную свадьбу в Венеции.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард

Фото: Eastnews

Модель Эмили Ратажковски вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда всего через две недели после начала романа. Многие поклонники девушки подумали, что столь скоропостижное решение она приняла из-за беременности, но потом выяснилось, что детей пара пока не собирается заводить.

Никки Рид и Иэн Сомерхолдер

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson

Звезда «Сумерек» Никки Рид умеет очаровывать мужчин. Скоропалительный брак актрисы с певцом Полом Макдональдом закончился разводом. А уже спустя несколько месяцев она обручилась с коллегой Иэном Сомерхолдером. Поженились ребята спустя три месяца после помолвки.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Фото: Starface

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в конце 2010 года на съемках сериала «Зак­рытая школа». Тогда актриса была несвободна, но долго бороться с новыми нахлынувшими чувствами не получилось. Агата и Павел начали встречаться, через две не недели — жить вместе, а спустя месяц совместной жизни решили пожениться.

Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram

Звезда «Универа» Настасья Самбурская в сентябре 2017 года начала встречаться с белорусским актером Кириллом Дыцевичем, а уже в ноябре влюбленные зарегистрировали свои отношения. Вскоре они развелись, а Настасья обвинила экс-супруга в недостойном для мужчины поведении.

Эми Шумер и Крис Фишер

Фото: Getty

Известная юмористка и актриса Эми Шумер в прошлом году вышла замуж за шеф-повара и автора кулинарных книг Криса Фишера. Чтобы понять, что Крис мужчина ее жизни, Эми понадобилось всего три месяца. Сейчас молодожены готовятся к рождению первенца.

Николас Кейдж и Эллис Ким

Фото: Eastnews

Николас Кейдж — мужчина импульсивный. Актер познакомился в одном из ресторанов с симпатичной официанткой Эллис Ким, на которой женился спустя четыре месяца, сразу после официального развода с предыдущей супругой Лизой Марией Пресли. Вскоре распался и этот брак. Буквально на днях 55-летний Кейдж собрался жениться на 23-летней визажистке, а спустя четыре дня передумал и забрал заявление на регистрацию брака.

Юлия Александрова и Жора Крыжовников

Фото: Starface

Режиссер Андрей Першин, более известный под псевдонимом Жора Крыжовников, пришел ставить спектакль в театр «АпАРТе», в котором играла Юлия Александрова. Предложение он сделал уже на одной из первый репетиций. Актриса призналась, что не устояла перед таким напором и дерзостью, так что согласилась. Супруги живут в браке десять лет, растят дочь Веру и вместе работают.

Дарья Мельникова и Ар­тур Смольянинов

Фото: Starface

Ар­тур Смольянинов и Дарья Мель­никова познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова», а уже через пять месяцев тайно расписались. Сейчас актеры, предпочитающие скрывать от посторонних личную жизнь, растят двоих детей.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден

Фото: Globallookpress / Lisa O Connor, Mario Santoro / AdMedia

Кэмерон Диаз часто меняла бойфрендов и не раз заявляла, что не верит в брак и не стремится замуж. В мае 2014 года актриса начала встречаться с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, а уже в январе 2015-го официально стала его супругой.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Фото: Eastnews

Супермодель Жизель Бюндхен начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди, когда он жил в гражданском браке с другой женщиной, родившей ему ребенка. Влюбленных это не остановило, вскоре они объявили о помолвке и поженились спустя месяц.

Валерия Ланская и Стас Иванов

Фото: Eastnews

Валерия Ланская и режиссер Стас Иванов познакомились на съемочной площадке. Служебный роман развивался стремительно, так что помолвка состоялась уже спустя три месяца, а свадьба — спустя полгода.

Екатерина Волкова и Андрей Карпов

Фото: Starface

Екатерину Волкову с будущим супругом познакомила ее подруга и коллега Дарья Сагалова, которая участвовала с танцором Андреем Карповым в проекте «Танцы со звездами». Екатерина с первого взгляда понравилась Андрею, так что он сразу же пригласил ее на урок страстного танго, а уже спустя девять месяцев предложил пожениться.

Николь Кидман и Том Круз

Фото: Getty

Том Круз и Николь Кидман встретились на съемках фильма «Дни грома». Голливудский красавчик был настолько очарован рыжеволосой австралийской актрисой, что вскоре развелся с супругой Мими Роджерс и буквально через несколько дней женился на Николь.

Памела Андерсон и Томми Ли

Фото: Eastnews

Рекордсмены нашего списка модель Памела Андерсон и рок-музыкант Томми Ли поженились спустя всего четыре дня после знакомства! В браке, продлившимся три года, у этой эффектной скандальной пары родилось двое сыновей.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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