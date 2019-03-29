Гагарина с Исхаковым, Кудрявцева с Макаровым и другие звезды, поженившиеся вскоре после знакомства

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: Starface
Полина Гагарина после первого развода чувствовала себя прекрасно без отношений и замуж не спешила, а потом встретила фотографа Дмитрия Исхакова... и свое мнение изменила. Предложение руки и сердца она получила спустя девять месяцев после знакомства во время романтической прогулки по Парижу. Спустя еще три месяца они поженились.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Фото: Instagram
Хоккеист Игорь Макаров с первого взгляда влюбился в телеведущую Леру Кудрявцеву: увидев ее в ресторане, подошел познакомиться, спустя несколько минут они вместе уехали гулять, а через четыре месяца прозвучало предложение руки и сердца. Спустя семь месяцев Игорь и Лера официально расписались.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров в прошлом году внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Позднее выяснилось, что Сергей не хранил супруге верность, ей надоело терпеть такое отношение, и она, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной. В итоге Шнуровы развелись, а спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви. Вот это скорости!
Дарина Эрвин и Александр Цекало
Недавно удивил всех и продюсер Александр Цекало. В прошлом году он развелся с супругой Викторией Галушкой и начал встречаться с художницей Дариной Эрвин. В начале года их брак был зарегистрирован в Беверли-Хиллз.
Амаль и Джордж Клуни
Фото: Globallookpress / AdMedia
Известный голливудский холостяк Джордж Клуни годами «мариновал» своих возлюбленных, а потом встретил правозащитницу Амаль Аламуддин и буквально стал другим человеком. Спустя полгода после знакомства актер предложил любимой пожениться, а еще через полгода они устроили роскошную свадьбу в Венеции.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Фото: Eastnews
Модель Эмили Ратажковски вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда всего через две недели после начала романа. Многие поклонники девушки подумали, что столь скоропостижное решение она приняла из-за беременности, но потом выяснилось, что детей пара пока не собирается заводить.
Никки Рид и Иэн Сомерхолдер
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Звезда «Сумерек» Никки Рид умеет очаровывать мужчин. Скоропалительный брак актрисы с певцом Полом Макдональдом закончился разводом. А уже спустя несколько месяцев она обручилась с коллегой Иэном Сомерхолдером. Поженились ребята спустя три месяца после помолвки.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Фото: Starface
Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в конце 2010 года на съемках сериала «Закрытая школа». Тогда актриса была несвободна, но долго бороться с новыми нахлынувшими чувствами не получилось. Агата и Павел начали встречаться, через две не недели — жить вместе, а спустя месяц совместной жизни решили пожениться.
Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
Звезда «Универа» Настасья Самбурская в сентябре 2017 года начала встречаться с белорусским актером Кириллом Дыцевичем, а уже в ноябре влюбленные зарегистрировали свои отношения. Вскоре они развелись, а Настасья обвинила экс-супруга в недостойном для мужчины поведении.
Эми Шумер и Крис Фишер
Фото: Getty
Известная юмористка и актриса Эми Шумер в прошлом году вышла замуж за шеф-повара и автора кулинарных книг Криса Фишера. Чтобы понять, что Крис мужчина ее жизни, Эми понадобилось всего три месяца. Сейчас молодожены готовятся к рождению первенца.
Николас Кейдж и Эллис Ким
Фото: Eastnews
Николас Кейдж — мужчина импульсивный. Актер познакомился в одном из ресторанов с симпатичной официанткой Эллис Ким, на которой женился спустя четыре месяца, сразу после официального развода с предыдущей супругой Лизой Марией Пресли. Вскоре распался и этот брак. Буквально на днях 55-летний Кейдж собрался жениться на 23-летней визажистке, а спустя четыре дня передумал и забрал заявление на регистрацию брака.
Юлия Александрова и Жора Крыжовников
Фото: Starface
Режиссер Андрей Першин, более известный под псевдонимом Жора Крыжовников, пришел ставить спектакль в театр «АпАРТе», в котором играла Юлия Александрова. Предложение он сделал уже на одной из первый репетиций. Актриса призналась, что не устояла перед таким напором и дерзостью, так что согласилась. Супруги живут в браке десять лет, растят дочь Веру и вместе работают.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Фото: Starface
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова», а уже через пять месяцев тайно расписались. Сейчас актеры, предпочитающие скрывать от посторонних личную жизнь, растят двоих детей.
Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден
Фото: Globallookpress / Lisa O Connor, Mario Santoro / AdMedia
Кэмерон Диаз часто меняла бойфрендов и не раз заявляла, что не верит в брак и не стремится замуж. В мае 2014 года актриса начала встречаться с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, а уже в январе 2015-го официально стала его супругой.
Жизель Бюндхен и Том Брэди
Фото: Eastnews
Супермодель Жизель Бюндхен начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди, когда он жил в гражданском браке с другой женщиной, родившей ему ребенка. Влюбленных это не остановило, вскоре они объявили о помолвке и поженились спустя месяц.
Валерия Ланская и Стас Иванов
Фото: Eastnews
Валерия Ланская и режиссер Стас Иванов познакомились на съемочной площадке. Служебный роман развивался стремительно, так что помолвка состоялась уже спустя три месяца, а свадьба — спустя полгода.
Екатерина Волкова и Андрей Карпов
Фото: Starface
Екатерину Волкову с будущим супругом познакомила ее подруга и коллега Дарья Сагалова, которая участвовала с танцором Андреем Карповым в проекте «Танцы со звездами». Екатерина с первого взгляда понравилась Андрею, так что он сразу же пригласил ее на урок страстного танго, а уже спустя девять месяцев предложил пожениться.
Николь Кидман и Том Круз
Фото: Getty
Том Круз и Николь Кидман встретились на съемках фильма «Дни грома». Голливудский красавчик был настолько очарован рыжеволосой австралийской актрисой, что вскоре развелся с супругой Мими Роджерс и буквально через несколько дней женился на Николь.
Памела Андерсон и Томми Ли
Фото: Eastnews
Рекордсмены нашего списка модель Памела Андерсон и рок-музыкант Томми Ли поженились спустя всего четыре дня после знакомства! В браке, продлившимся три года, у этой эффектной скандальной пары родилось двое сыновей.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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