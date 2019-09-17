«Цвет настроения рыжий»: коллеги не узнали перекрасившую волосы Екатерину Волкову

37-летняя Екатерина Волкова поразила подписчиков новым имиджем. Яркая шатенка превратилась в горячую рыжеволосую красавицу.
Фото новой себя звезда «Ворониных» показала в Instagram, а после в новом имидже появилась на 15-летнем юбилее популярного издания.
«Цвет настроения РЫЖИЙ. Когда буквально начал новую жизнь с понедельника! Вчера меня не узнали коллеги, с которыми мы работаем уже 10 лет...А сегодня с утра даже настрой на этот день другой, пока привыкаю к новой себе! Цвет волос меняет характер, однозначно нотки дерзости зафиксированы», - пописала фотографии актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Класс!!!! Красавица!!!!!», «Вауууу сама сначала не узнала. очень идет», «Я секунд 15 смотрела, и думала что то знакомое. А потом вгляделась в глаза и узнала», «красавица бомбезная Катюш!!!», - похвалили актрису в комментариях.
Но некоторым поклонникам преображения Волковой не понравились: «Не ваш цвет», «Старит очень. Шатенкой и брюнеткой вам лучше», - последовала критика.
А вам нравится рыжий цвет Екатерины?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
Видео: СТС
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