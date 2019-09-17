«Цвет настроения рыжий»: коллеги не узнали перекрасившую волосы Екатерину Волкову

Фото новой себя звезда «Ворониных» показала в Instagram, а после в новом имидже появилась на 15-летнем юбилее популярного издания.

«Цвет настроения РЫЖИЙ. Когда буквально начал новую жизнь с понедельника! Вчера меня не узнали коллеги, с которыми мы работаем уже 10 лет...А сегодня с утра даже настрой на этот день другой, пока привыкаю к новой себе! Цвет волос меняет характер, однозначно нотки дерзости зафиксированы», - пописала фотографии актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).