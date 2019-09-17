passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Цвет настроения рыжий»: коллеги не узнали перекрасившую волосы Екатерину Волкову

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Екатерина Волкова внезапно стала рыжеволосой

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Звезда сериала «Воронины» изменилась и еще больше похорошела.

37-летняя Екатерина Волкова поразила подписчиков новым имиджем. Яркая шатенка превратилась в горячую рыжеволосую красавицу.

Фото новой себя звезда «Ворониных» показала в Instagram, а после в новом имидже появилась на 15-летнем юбилее популярного издания.

«Цвет настроения РЫЖИЙ. Когда буквально начал новую жизнь с понедельника! Вчера меня не узнали коллеги, с которыми мы работаем уже 10 лет...А сегодня с утра даже настрой на этот день другой, пока привыкаю к новой себе! Цвет волос меняет характер, однозначно нотки дерзости зафиксированы», - пописала фотографии актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Класс!!!! Красавица!!!!!», «Вауууу сама сначала не узнала. очень идет», «Я секунд 15 смотрела, и думала что то знакомое. А потом вгляделась в глаза и узнала», «красавица бомбезная Катюш!!!», - похвалили актрису в комментариях.

Но некоторым поклонникам преображения Волковой не понравились: «Не ваш цвет», «Старит очень. Шатенкой и брюнеткой вам лучше», - последовала критика.

А вам нравится рыжий цвет Екатерины?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

Видео: СТС

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!