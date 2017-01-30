Накануне популярная актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам, что теперь она официально безработная. Оказалось, что в первый день лета артистку и всех ее коллег уволили из Государственного театра киноактера, где она играла целых 14 лет.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Июн 1 2017 в 8:34 PDT

«Первый день лета и перемен. С сегодняшнего дня официально безработная. Забрала трудовую из театра киноактёра, так как распустили всю нашу труппу. И такое случается)) Конец большой эпохи! Спасибо всем моим зрителям за эту Любовь длиной в 14 лет. И, конечно, спасибо любимым коллегам! P.S. Друзья, ищу работу, если что», - написала Волкова.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Янв 30 2017 в 1:26 PST

Конечно, совсем без работы актриса не осталась. Сейчас Екатерина по-прежнему снимается в рейтинговом сериале «Воронины», ведет концерты, а также участвует в благотворительных мероприятиях.

Фото: instagram.com