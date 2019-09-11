Как изменились и чем теперь занимаются Алена Апина и другие участницы группы «Комбинация»

«В тот момент, когда я была мегазвездой, не было соцсетей. До тебя долетало только прекрасное, "какашки" не долетали, и воспринимались как погрешность. А тут все в одном флаконе, и я не была готова. <...> Этот экшен, который я сделала, не был продуманным шагом. Это была просто постразводная тема моя, когда мне 50 и я понимаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме себя любимой никто не похвалит, песня чудесная, и я подумала, что нужно это как-то оставить в историческом пространстве, красоту такую. <...> Причем у меня таких планов было очень много раньше. Я всю жизнь работала в коротких юбках. Я оголялась 300 раз, и никогда ничего с людьми не было. Они как-то спокойно пережили эти моменты», — призналась певица в одном из интервью.

Татьяна Иванова