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Как изменились и чем теперь занимаются Алена Апина и другие участницы группы «Комбинация»

Слайд, который
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Алена Апина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Советская, а затем и российская женская поп-группа «Комбинация», основанная в 1988 году в Саратове, стала широко известной и популярной в начале 90-х. Песни коллектива отличалась социальной тематикой, отражавшей события, происходящее в обществе на рубеже 80-х и 90-х. Хиты «Russian Girls», «American boy», «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски» и «Вишневая девятка» знают миллионы. Как изменились и чем занимаются теперь Алена Апина и другие участницы группы «Комбинация»?

Алена Апина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Instagram

Алена Апина этим летом отметила 55-летие и к юбилею подошла во всеоружии. Одна из главных участниц группы «Комбинация» заявила, что в ее возрасте жизнь, может, и не начинается, но, совершенно точно, бурно продолжается. Певица объявила о разводе со своим мужем и продюсером Александром Иратовым, за которым была замужем почти 30 лет, снова начала выходить в свет, выпускать дерзкие клипы и сниматься в откровенных фотосессиях.

«В тот момент, когда я была мегазвездой, не было соцсетей. До тебя долетало только прекрасное, "какашки" не долетали, и воспринимались как погрешность. А тут все в одном флаконе, и я не была готова. <...> Этот экшен, который я сделала, не был продуманным шагом. Это была просто постразводная тема моя, когда мне 50 и я понимаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме себя любимой никто не похвалит, песня чудесная, и я подумала, что нужно это как-то оставить в историческом пространстве, красоту такую. <...> Причем у меня таких планов было очень много раньше. Я всю жизнь работала в коротких юбках. Я оголялась 300 раз, и никогда ничего с людьми не было. Они как-то спокойно пережили эти моменты», — призналась певица в одном из интервью.

Татьяна Иванова

Фото: Instagram

В прошлом году группа «Комбинация» отметила юбилей. В честь своего 30-летия девушки выступили с серией концертов, которую Алена Апина и Татьяна Иванова начали на премии Fashion People Awards.

С будущим мужем Татьяну познакомила Алена Апина, с которой у них до сих пор сохранились дружественные, почти родственные отношения. Татьяна вышла замуж, родила дочь Машу и продолжает выступать.

Наталья Пушкарева

Фото: Instagram

Клавишница Наталья Пушкарева, которая пришла в группу уже в середине 90-х, все так же эффектна и участвует в новых выступлениях проекта.

Екатерина Болотова

Фото: Instagram

Екатерина Болотова любит горные лыжи и различные экстремальные виды спорта, о чем рассказала в недавнем интервью.

Кроме того, Екатерина продолжает заниматься музыкой, выступает с группой и является администратором официального сайта «Комбинации».

Ольга Ахунова

Фото: Instagram

Бас-гитаристка Ольга Ахунова стала визажистом, также она пишет картины, увлекается оккультизмом и эзотерикой.

Светлана Кашина

Фото: Instagram

Светлана Кашина, заменившая в группе Алену Апину, живет в родном Нижнем Тагиле. Экс-солистка «Комбинации» растит двоих детей и работает преподавателем в местном музыкальном колледже. «Думаю, если бы я не уехала из Москвы, у меня бы не было детей. Так что тогда я приняла очень правильное решение. Живу я скромно, как и большинство граждан нашей страны. Однако я этого не стесняюсь. Я очень горжусь своей работой и семьей», — рассказала Светлана в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!».

Светлана Костыко

Фото: Instagram

Клавишница группы Светлана Костыко сейчас живет в Саратове. Она ушла из группы в далеком 1992 году и сейчас работает в родном городе библиотекарем. «Я устраиваю книжные выставки, отдаю детям книги. У меня гуманитарное образование, куда же мне еще идти? Да, я осталась в родном Саратове, так сложилась жизнь, но я довольна», — поделилась Светлана в той же передаче.

Текст: Роман Страстный

Фото: Global Look press

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