«Не понимают, что 50 — это как раньше было 30»: Алена Апина рассказала об оскорблениях от мужа и травле в Сети

Откровенные клипы Алены Апиной, которые она начала выпускать, перешагнув 50-летний рубеж, произвели эффект разорвавшейся бомбы в Сети. Певица стойко держала оборону, старалась не реагировать на критику. Однако ей все это далось непросто. В интервью Нике Набоковой на YouTube-канале «Так. Можно» певица призналась, что была на грани нервного срыва и депрессии.

«В тот момент, когда я была мегазвездой, не было соцсетей. До тебя долетало только прекрасное, "какашки" не долетали, и воспринимались как погрешность. А тут все в одном флаконе, и я не была готова. <...> Этот экшен, который я сделала, не был продуманным шагом. Это была просто постразводная тема моя, когда мне 50 и я понимаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме себя любимой никто не похвалит, песня чудесная, и я подумала, что нужно это как-то оставить в историческом пространстве, красоту такую. <...> Причем у меня таких планов было очень много раньше. Я всю жизнь работала в коротких юбках. Я оголялась 300 раз, и никогда ничего с людьми не было. Они как-то спокойно пережили эти моменты», — призналась певица, отметив: она не рассчитала силу соцсетей и никак не ожидала шквала негатива и оскорблений, которые на нее обрушились: «Я же не без трусов была, а в красивом дорогущем белье».