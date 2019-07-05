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«Не понимают, что 50 — это как раньше было 30»: Алена Апина рассказала об оскорблениях от мужа и травле в Сети

54-летняя Алена Апина рассказала, почему начала снимать откровенные клипы.

Откровенные клипы Алены Апиной, которые она начала выпускать, перешагнув 50-летний рубеж, произвели эффект разорвавшейся бомбы в Сети. Певица стойко держала оборону, старалась не реагировать на критику. Однако ей все это далось непросто. В интервью Нике Набоковой на YouTube-канале «Так. Можно» певица призналась, что была на грани нервного срыва и депрессии.

«В тот момент, когда я была мегазвездой, не было соцсетей. До тебя долетало только прекрасное, "какашки" не долетали, и воспринимались как погрешность. А тут все в одном флаконе, и я не была готова. <...> Этот экшен, который я сделала, не был продуманным шагом. Это была просто постразводная тема моя, когда мне 50 и я понимаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме себя любимой никто не похвалит, песня чудесная, и я подумала, что нужно это как-то оставить в историческом пространстве, красоту такую. <...> Причем у меня таких планов было очень много раньше. Я всю жизнь работала в коротких юбках. Я оголялась 300 раз, и никогда ничего с людьми не было. Они как-то спокойно пережили эти моменты», — призналась певица, отметив: она не рассчитала силу соцсетей и никак не ожидала шквала негатива и оскорблений, которые на нее обрушились: «Я же не без трусов была, а в красивом дорогущем белье».

На стороне Алены была ее дочь. Бывший же муж позвонил с обвинениями и оскорблениями: «Когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Стоило только развестись, ты сошла с ума на климактерическо-гормональном уровне и показала всем трусы».

Позже Апина поняла, что часть общества просто не была готова: «Не понимают люди, что 50 — это как раньше было 30. И доживать, хоронить себя в этом возрасте — преступление».

Впрочем, Алена не намерена отказываться от данного направления творчества, обосновывая это тем, что помимо давно похоронивших себя в ныннии хейтеров есть женщины «за 50», для которых жизнь не заканчивается на определенной возрастной отметке, и они вдохновляются примером, который подает им любимая артистка.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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