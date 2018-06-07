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Группа «Комбинация» вернулась на сцену: как выглядят сейчас исполнительницы хитов 90-х

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Апина и Татьяна Иванова на сцене

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Алена Апина и Татьяна Иванова зажгли на премии Fashion People Awards.

В этом году группа «Комбинация» празднует юбилей. В честь своего 30-летия коллектив готовится выступить с серией концертов, но уже сегодня Алена Апина и Татьяна Иванова по-настоящему зажгли на премии Fashion People Awards.

В ближайшее время артистки выступят в России, Латвии и Германии.

Пик популярности группы, основанной в 1988 году, пришелся на «лихие 90-е». Песни «American Boy» и «Бухгалтер» распевали на каждом углу. Всего группа выпустила 8 альбомов.

Фото: instagram, EvgueniiMatveev/globallookpress

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