Группа «Комбинация» вернулась на сцену: как выглядят сейчас исполнительницы хитов 90-х

В этом году группа «Комбинация» празднует юбилей. В честь своего 30-летия коллектив готовится выступить с серией концертов, но уже сегодня Алена Апина и Татьяна Иванова по-настоящему зажгли на премии Fashion People Awards.
В ближайшее время артистки выступят в России, Латвии и Германии.
Пик популярности группы, основанной в 1988 году, пришелся на «лихие 90-е». Песни «American Boy» и «Бухгалтер» распевали на каждом углу. Всего группа выпустила 8 альбомов.
Фото: instagram, EvgueniiMatveev/globallookpress