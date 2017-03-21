Вот уже два дня популярная певица Алена Апина занята на съемках своих новых видеоклипов. Вчера певица появилась в образе томной незнакомки, а сегодня — примерила парик и опубликовала откровенные сцены без него. 52-летняя звезда совершенно не стесняется показывать свое тело: она гордится им. «Моника Беллуччи в 50 была девушкой Бонда, теперь мы займем эту нишу. Пусть молодые завидуют», — говорила она в одном из интервью.

Публикация от Алёна Апина (@neapina)Мар 21 2017 в 7:34 PDT

Артистка также показала, как они с коллегами коротают время в коротких перерывах между дублями. «В перерыве можно и пошалить», — кокетливо написала звезда.

Публикация от Алёна Апина (@neapina)Мар 21 2017 в 9:57 PDT

«Ой, Алена, класс!!!! Ууух, какой голос мощный и шикарный!!!!», «Голосище супер! Леночка еще бы фото с мачо в паре сюда)))) Уж очень крутые фотки, отвал башки», — восхищены поклонники.

Фото: instagram.com