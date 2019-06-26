Кожа, корсет и гладкая укладка: поклонники не узнали Алену Апину на новом смелом фото

Алена Апина вернулась в Instagram. Несколько недель назад ее друзья сообщили, что страницу певицы взломали и она потеряла контроль над ней. Теперь ситуация благополучно разрешилась, профиль вернулся к хозяйке.

По этому поводу Алена Апина опубликовала в соцсети большой пост, обращенный к хакерам, который сопроводила смелой фотографией. На ней 54-летняя артистка позирует, затянутая в кожаный откровенный костюм. В послании Алена посоветовала никогда не связываться с русскими женщинами.