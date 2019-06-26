Кожа, корсет и гладкая укладка: поклонники не узнали Алену Апину на новом смелом фото

Алена Апина вернулась в Instagram. Несколько недель назад ее друзья сообщили, что страницу певицы взломали и она потеряла контроль над ней. Теперь ситуация благополучно разрешилась, профиль вернулся к хозяйке.
По этому поводу Алена Апина опубликовала в соцсети большой пост, обращенный к хакерам, который сопроводила смелой фотографией. На ней 54-летняя артистка позирует, затянутая в кожаный откровенный костюм. В послании Алена посоветовала никогда не связываться с русскими женщинами.
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Вот что я вам скажу, смешные турецкие хакеры! Русские НЕ СДАЮТСЯ! И за эти 3 ужасных недели без Инстаграм по вашей милости, я придумала разные варианты мести. Ума Турман в шедевре про Билла- дитя непутёвое! В моём сценарии вы были должны обновить гардероб пропитанный полонием, затем с утра хлебнуть кофейку с новичком и так, ради искусства, поработать моделью у художника нашего Пётра Павленского . Чтобы он прибил вас тем самым местом где-нибудь неподалёку от Собора Святой Софии. Никогда! Никогда противные турецкие и воще любые хакеры- Не Связывайтесь с русскими женщинами! И скажите спасибо добрым и самым умным россейским айтишникам, которые помогли вырваться из ваших волосатых лап . А то б ещё чутка и .... В Турцию самолеты летают исправно! А если по серьезному , то у меня к вам только один вопрос : На хрена?! На хрена вам это было надо?! И спасибо моим коллегам, которые не оставили меня в беде и разместили на своих страницах печальную новость о краже моего аккаунта @semka0701_official #валюшкина#александрвасильев#лолитамилявская
Подписчики экс-солистки группы «Комбинация» обрадовались ее возвращению на просторы интернета и написали, что скучали. Параллельно Апину буквально забросали комплиментами за сексуальное фото. Однако нашлись и те, кто свою любимицу не признал.
«Ура!!!! Наконец то, уж как мы скучали в Риге без инстаграмма Алены не передать. Переслушали все альбомы от Улицы Любви до Давай Так, Парашюты скачали и оттанцевали»,
«Ура!!! С возвращением! АЛЕНА, не пропадайте, почаще постите!!!!»,
«А кто на фото?»,
«Что-то Алену не узнать. Может дело не в блоке инсты ?»,
«Мы скучали без такой красоты!», - написали фолловеры.
Алена Апина регулярно снимается в смелых фотосессиях. Стилисты подбирают ей наряды, которые подчеркивают ее привлекательные формы. Так, в Instagram певицы есть и снимки в мини-платьях, и в откровенном кожаном боди, и в рубашке на голое тело.
А вам нравится, как выглядит Алена Апина?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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