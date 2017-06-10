В блоге «папиной дочки» появился совместный кадр с молодым человеком

За страничкой Кати Старшовой, прославившейся ролью Пуговки в сериале «Папины дочки», в Instagram следят более 130 тысяч подписчиков. Несмотря на то, что девушка заявила о нежелании продолжать актерскую карьеру, ее жизнь по-прежнему интересна поклонникам. Недавно в блоге девушки появилась фотография с молодым человеком. «Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня», — подписала снимок Катя.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 1 2017 в 2:51 PDT

Фолловеры отметили, что пара выглядит очень гармонично, пожелали влюбленным счастья: «Какая красивая пара», «Вы такие милые», «Очень милая пара, счастья вам!».

Влюбленные вместе уже несколько месяцев. В одном из интервью Катя отмечала, что ее возлюбленный так же, как и она, увлекается фигурным катанием. Подписчики поинтересовались, как познакомились молодые люди, но девушка оставила все вопросы без комментариев.

То самое чувство, когда счастливы быть вместе. Люблю! ❤️ Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июн 10 2017 в 1:25 PDT

Напомним, сериал «Папины дочки» вышел на экраны в 2007 году и сразу стал очень популярным. Благодаря ему прославились ставшие уже взрослыми актрисы Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова и другие юные дарования.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)