«Пуговка» Катя Старшова перевоплотилась в Снежную королеву в ледовом шоу

В эту субботу, 24 ноября, в Москве при поддержке телеканала СТС Love открылся кинотеатр на льду. Гости праздника прокатились на льду с Альфом, а королевой вечера стала Катя Старшова, звезда сериала «Папины дочки», которая перевоплотилась в Снежную королеву.

После выступления с другими артистами, Катя с удовольствием фотографировалась с посетителями праздника.

Финальной частью праздника стал показ фильма «Ёлки», который усилил ощущение приближения Нового Года.

Каток телеканала СTC Love будет работать до 8 марта 2019 года. Посетить киносеанс на льду теперь можно каждую субботу в 18:00 в саду имени Баумана.

Фото: архивы пресс-служб