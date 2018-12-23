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Больше не папина дочка: 23-летняя Лиза Арзамасова удивила всех откровенным снимком

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лизы Арзамасовой

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Отличница Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки» предстала в непривычном образе.

Несколько часов назад в блоге актрисы Елизаветы Арзамасовой появилась фотография, которая удивила многих подписчиков.

«Порция праздничного гламура с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Праздничная сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу», — написала она.

В необходимом к прочтению посте Лиза попросила уделить внимание фонду «Старость в радость», который каждый год собирает новогодние подарки для бабушек и дедушек и отправляет их в дома престарелых, дома ветеранов, одиноким и часто нездоровым людям по всей стране.

«Самые разные профессии были у наших подопечных: от самых крутых начальников до простых работяг, — но по разным причинам в старости и болезнях они остались одни. На Новый год никто не должен остаться без подарков и поздравлений, пусть без маленького, но Чуда. Это чудо можем сделать мы с вами! Покупая подарки родным и близким, так легко уделить внимание тем, у кого этих родных и близких нет. Подписать открытку с добрыми пожеланиями, купить платочек для бабушки или теплые носочки для дедушки, упаковку зефира или пастилы — это просто и не дорого (если говорить о деньгах), но так дорого ваше внимание! Волонтеры фонда ежедневно развозят подарки в подшефные дома, устраивают концерты, поздравляют с наступающим праздником бабушек и дедушек. Вы можете поехать с нами в любой из домов или передать подарок на один из пунктов сбора, указанных на сайте, или привезти его на склад фонда. Совсем мало остается дней до праздника, и мы снова переживаем: собрать бы для всех, чтобы всем хватило, чтобы у всех было это новогоднее настроение. Понимаю, что времени нет, нужно успеть завершить все рабочие дела и купить подарки для семьи, но и эти забытые всеми люди — тоже наша семья. Я уверена — не может быть иначе, не можем просто отмахнуться, сделать вид, что их нет. Они есть, и они как дети, верят в чудо и в праздник», — написала актриса.

А вы знали об этой орнганизации?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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