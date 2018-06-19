16-летняя «Пуговка» из «Папиных дочек» взбудоражила Сеть откровенным фото в бикини

«Созрела», «Пуговка уже не та...», «Кошмар!!! Не думала я что она на стоооолько изменилась», «Эх, пуговка... Твои клубнички тоже ничего», «Нехилые такие пуговки)))», «Афигеть грудь», «Папины дочки 18+ ?», «Порнуха», «Не притворяйся в шурыгину», — возмущаются подписчики. Некоторые из них разразились нецензурной бранью, кто-то — эротическими фантазиями в семнадцати комментариях.

«Аа сколько озабоченных, это простое фото, таких море в интернете, но фантазия ваша делает Катю сексуальным объектом, печально конечно, но что ж сделать, это пройдет», «Ей 18 нету) поосторожнее там», «Что кошмарного?) ей что ходить всю жизнь картавить как без зубов в детстве? девочка растет как бээ, так же как и все», — отвечают им поклонники актрисы.

«Та нифига ты красивая)))», «Ты как всегда прекрасна», «Не слушай ты не кого ты крутая и красивая ты просто супер!!!!!», — пишут друзья.