Гулар, Лима, Амбросио и другие самые эффектные бразильские модели: фото

Пару лет назад один из самых сексуальных футболистов мира, вратарь сборной Германии Кевин Трапп сделал Изабель предложение руки и сердца. «Совсем скоро я стану миссис Трапп. Когда вы встречаете человека, который меняет вашу жизнь во всех смыслах, тогда вы становитесь уверены в том, что он — тот самый! И вы уверены, что это навсегда и этот человек всю жизнь будет делать вас счастливой», — написала Гулар в Instagram и похвасталась помолвочным кольцом.