Гулар, Лима, Амбросио и другие самые эффектные бразильские модели: фото
Фото: Eastnews
Супермодели и одному из «ангелов» Victoria’s Secret Изабель Гулар, в жилах которой течет итальянская и бразильская кровь, 23 октября исполнится 36 лет. Она участвовала в показах топовых дизайнеров и появлялась на обложках известных глянцевых журналов. Изабель по-прежнему может похвастаться шикарным телом и роскошной внешностью.
Пару лет назад один из самых сексуальных футболистов мира, вратарь сборной Германии Кевин Трапп сделал Изабель предложение руки и сердца. «Совсем скоро я стану миссис Трапп. Когда вы встречаете человека, который меняет вашу жизнь во всех смыслах, тогда вы становитесь уверены в том, что он — тот самый! И вы уверены, что это навсегда и этот человек всю жизнь будет делать вас счастливой», — написала Гулар в Instagram и похвасталась помолвочным кольцом.
Фото: Globallookpress / face to face
В одном из интервью Адриана Лима на вопрос о том, в чем же заключается ее секрет красоты, поблагодарила маму и папу за хорошие гены. Модель может похвастаться тем, что ей даже не надо особенно стараться, чтобы выглядеть как секс-бомба.
К слову, Лима является одной из самых высоких знаменитостей, ее рост составляет 178 сантиметров. Правда, после рождения двоих детей и завершения карьеры Лима позволила себе расслабиться и теперь выглядит полнее, чем раньше, но совершенно не переживает по этому поводу.
Фото: Globallookpress / face to face
В своем Instagram экс-«ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио хвастается не только роскошным телом, но и стильными образами. И мало кто подумаем, что в будущем году жгучая шатенка отпразднует 40-летний юбилей!
Фото: Globallookpress / face to face
Жизель Бундхен известна тем, что была одной из самых успешных и высоко оплачиваемых моделей в мире, а также встречалась с голливудской звездо Леонардо Ди Каприо. Она буквально застыла в образе всегда довольной жизнью загорелой серферши с золотистыми локонами, только что вышедшей на берег из океана, так что и в сорок лет выглядит сногсшибательно.
Жизель замужем за игроком в американский футбол Томом Брэди, который неоднократно признавался лучшим игроком Национальной футбольной лиги и возглавлял рейтинг самых стильных мужчин Vanity Fair. Супруги являются одной из самых богатых звездных пар по версии Forbes.
Больше известных эффектных бразильских моделей — в нашей фотогалерее.
Фото и видео: Instagram, dpa, eastnews, globallookpress, getty
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