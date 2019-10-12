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От 170 и выше: Ходченкова, Кидман, Шейк, Варнава и другие самые высокие звезды

Слайд, который
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Светлана Ходченкова

Фото: Getty

Ноги от ушей, взгляд свысока, эффектная внешность — это все про них. Мы выбрали самых высоких знаменитостей, от 170 и выше. Кстати, все они выходят в свет на каблуках и гордятся своими внешними данными.

Светлана Ходченкова не только одна из самых красивых, эффектных, талантливых и востребованных актрис, но еще и одна из самых высоких звезд кино — ее рост составляет 180 сантиметров. Свою карьеру Света начинала в качестве модели. Одна из самых успешных и сексапильных моделей мира Адриана Лима чуть пониже, ее рост — 178 сантиметров.

Фото: Eastnews

Николь Кидман, как и Светлана Ходченкова, смотрит на многих с высоты своих 180 сантиметров. Долгое время актриса выходила в свет без каблуков, чтобы не быть намного выше своего теперь уже бывшего супруга Тома Круза, который ниже нее на десять сантиметров.

Фото: Global Look Press / face to face

Равшана Куркова тоже выглядит очень эффектно, в том числе благодаря своим 180 сантиметрам роста.

Фото: Eastnews

Еще выше супермодель Карли Клосс, ноги которой кажутся бесконечными. Карли гордится своими 188 сантиметрами роста и любит высокие каблуки.

Фото: Eastnews

Конкуренцию Карли Клосс может составить знаменитая теннисистка Мария Шарапова, рост которой также составляет 188 сантиметров.

Лидер нашей подборки — звезда популярного сериала «Игра престолов» Гвендолин Кристи и ее 191 сантиметр роста.

Гвендолин Кристи

Фото: Eastnews

Больше эффектных знаменитостей ростом выше 170 сантиметров — в нашей фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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