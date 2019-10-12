От 170 и выше: Ходченкова, Кидман, Шейк, Варнава и другие самые высокие звезды

Николь Кидман, как и Светлана Ходченкова, смотрит на многих с высоты своих 180 сантиметров. Долгое время актриса выходила в свет без каблуков, чтобы не быть намного выше своего теперь уже бывшего супруга Тома Круза, который ниже нее на десять сантиметров.