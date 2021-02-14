Гагарина с бантом на груди, Дайнеко в кожаных ботфортах и другие яркие образы звезд за неделю

На премьере новой комедии «Спасите Колю!» собрались многие знаменитости. Представили картину зрителям сыгравшие в ней актеры, в числе которых была Анна Родоная. Фотографам она позировала в черном платье-комбинации, ярко-оранжевом пиджаке и желтых туфлях, завершали образ сумка горчичного оттенка, крупные серьги и оранжевые тени.

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