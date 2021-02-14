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Гагарина с бантом на груди, Дайнеко в кожаных ботфортах и другие яркие образы звезд за неделю

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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На минувшей неделе состоялось несколько светских мероприятий, гостями которых были знаменитости. Предлагаем оценить яркие образы звезд, которые впечатлили нас больше всего.

В Москве на минувшей неделе состоялась юбилейная пятая церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS 2021». Полина Гагарина позировала фотографам в топе-бюстье с большим бантом на груди, который сочетала с классическими черными брюками.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко

Фото: Пресс-служба

В кинотеатре галереи «Времена Года» состоялась российская премьера фильма «Аферистка». Одной из самых эффектных девушек мероприятия стала Виктория Дайнеко, подчеркнувшая фигуру черным кожаным платьем с глубоким декольте, которое дополнила ботфортами из кожи питона.

Монеточка

Монеточка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась премьера драматической комедии «Родные» режиссера Ильи Аксенова. Дебютировавшая в кино популярная певица Монеточка позировала фотографам в стильном брючном костюме в клетку, который дополнила красными лодочками.

Полина Максимова

Полина Максимова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одной из самых стильных девушек премьеры стала Полина Максимова, позировавшая фотографам в белой футболке, эффектной юбке, строгом пиджаке и с массивной цепью на шее.

Мария Гончарук

Мария Гончарук

Фото: Пресс-служба

Солистка «Фабрики» Мария Гончарук подчеркнула стройные ноги узкими кожаными брюками, которые сочетала с черной водолазкой. Яркими акцентами образа стали пиджак насыщенного синего цвета и массивная золотая цепь на шее.

Светлана Устинова

Светлана Устинова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Светлана Устинова вышла в свет в стильном платье с цветочным принтом и белоснежным воротником, которое дополнила черными ботильонами.

Александра Морозова (Мамина дочь)

Александра Морозова (Мамина дочь)

Фото: Пресс-служба

Александра Морозова, выступающая под псевдонимом Мамина дочь, продемонстрировала рокерский образ. На красной дорожке девушка позировала в кожаной косухе, лакированных ботфортах и повязанной на талии рубашке стильной расцветки.

Zivert

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Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

По традиции, отличилась Zivert. Певица появилась на вручении музыкальной премии в латексном боди и широких джинсах. Завершали образ ботильоны на массивной подошве и стильные очки.

Мари Краймбрери, Елка

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Мари Краймбрери

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Мари Краймбрери и Елка нарядились в похожие белоснежные объемные костюмы, которые дополнили эффектными кроссовками. Яркими деталями в образе Мари стали массивные колье в виде цепей.

Анна Родоная

Анна Родоная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На премьере новой комедии «Спасите Колю!» собрались многие знаменитости. Представили картину зрителям сыгравшие в ней актеры, в числе которых была Анна Родоная. Фотографам она позировала в черном платье-комбинации, ярко-оранжевом пиджаке и желтых туфлях, завершали образ сумка горчичного оттенка, крупные серьги и оранжевые тени.

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Фото: instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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