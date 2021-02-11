Дайнеко в черной коже, Хрусталев с супругой и другие на премьере фильма «Аферистка»

По сюжету главная героиня Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

В российских кинотеатрах «Аферистка» появится уже 19 февраля. Купить билеты можно здесь.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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