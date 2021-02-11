Дайнеко в черной коже, Хрусталев с супругой и другие на премьере фильма «Аферистка»
Фото: Пресс-служба
Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости, в числе которых были Виктория Дайнеко, Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Мария Голубкина, Алика Смехова и многие другие.
Одной из самых эффектных девушек мероприятия стала Виктория Дайнеко, подчеркнувшая фигуру черным кожаным платьем с глубоким декольте, которое дополнила ботфортами на каблуках.
Фото: Пресс-служба
Дмитрий Хрусталев позировал фотографам с участницей группы «Фабрика» Марией Гончарук, на которой, по слухам, недавно женился. «По законам Российской Федерации мы не женаты, но мы счастливы. Я свою женщину называю женой. Какая разница, зарегистрировали мы брак, обвенчались или просто договорились. Но я честен, я своей женщине даю гарантию в том, что она будет счастлива в любом случае до конца жизни», — заявил Хрусталев в YouTube-шоу «А поговорить?».
Главные роли в криминальном триллере «Аферистка» с непредсказуемым сюжетом и циничным юмором исполнили номинантка на премию «Оскар» Розамунд Пайк и обладатель премии «Золотой глобус» Питер Динклэйдж, знакомый огромному количеству зрителей по роли Тириона Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов». Между героями Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа, двумя криминальными гениями, на протяжении фильма разворачивается жесткое противостояние. За роль в этой картине Розамунд Пайк на минувшей неделе номинирована на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус».
По сюжету главная героиня Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.
В российских кинотеатрах «Аферистка» появится уже 19 февраля. Купить билеты можно здесь.
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Фото: пресс-служба
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