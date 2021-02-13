Савичева в платье учительницы, Нагиев в дерзком образе и другие на премьере «Спасите Колю!»
Фото: Пресс-служба
Первыми картину оценили Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Алика Смехова, Жанна Эппле, Алена Водонаева, Елена Борщева, Владимир Яглыч и многие другие. Самой скромной девушкой на красной дорожке оказалась Юлия Савичева, появившаяся на премьере в длиинном черно-белом платье с белым воротником.
Комедию зрителям представили режиссер Дмитрий Губарев и сыгравшие в ней главные роли Дмитрий Нагиев, Ана Родоная, Нонна Гришаева, Юлия Франц и другие члены съемочной команды.
Фото: Пресс-служба
«Сценарий мне понравился, прежде всего, тем, что в нем не было пошлости, которая, к сожалению, зачастую присутствует в нашем кинематографе. Тут настоящие люди, которые просто попадают в забавные ситуации», — рассказал режиссер Дмитрий Губарев.
Фото: Пресс-служба
«Спасите Колю!» стал вторым полнометражным художественным фильмом режиссера Дмитрия Губарева, который известен также своими сериалами «Физрук» и «Улетный экипаж 2». С помощью доброй комедии он хотел показать новый взгляд на вечную проблему отцов и детей. Главную роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев, который не в первый раз работает с Дмитрием Губаревым. Нагиев также сыграл главную роль в сериале «Физрук».
По сюжету, у студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома.
В широкий прокат картина выходит 18 февраля. Купить билеты можно здесь.
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Фото: пресс-служба
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