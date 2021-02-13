Савичева в платье учительницы, Нагиев в дерзком образе и другие на премьере «Спасите Колю!»

По сюжету, у студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома.

В широкий прокат картина выходит 18 февраля. Купить билеты можно здесь.

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