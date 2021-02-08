Стильная Максимова, Собчак в кожаном комбезе и другие звезды на премьере фильма «Родные»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Первыми картину оценили Екатерина Варнава, Юлия Хлынина, Анна Чурина, Баста и многие другие. Одной из самых стильных девушек премьеры стала Полина Максимова, позировавшая фотографам в белой футболке, эффектной юбке, строгом пиджаке и с массивной цепью на шее.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Собчак появилась в кнотеатре в компании супруга, режиссера Константина Богомолова. Для выхода в свет на этот раз она выбрала брутальный комбенизон из черной кожи, который сочетала с кожаной кепкой и грубыми ботинками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Представили фильм зрителям сыгравшие в нем главные роли Ирина Пегова и Сергей Бурунов. Актрису на премьере поддержала ее 15-летняя дочь Татьяна.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дебютировавшая в кино популярная певица Монеточка позировала фотографам в стильном брючном костюме в клетку, который дополнила красными лодочками.
По сюжету, однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.
В широкий прокат картина выходит 11 февраля. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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