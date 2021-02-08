Стильная Максимова, Собчак в кожаном комбезе и другие звезды на премьере фильма «Родные»

По сюжету, однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

В широкий прокат картина выходит 11 февраля. Купить билеты можно здесь.