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Гагарина с огромным бантом на груди, Рудковская в мини и другие на премии «Нового Радио»

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Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась юбилейная пятая церемония вручения премии «Новое Радио Awards 2021».

За статуэтками — «Золотыми Сиренами» — звезды приехали в студию «Новое Радио», где их ждали генеральный директор музыкальной радиостанции Роман Емельянов и Илья Соболев. Артисты исполнили свои главные хиты перед радиослушателями и зрителями онлайн-трансляции.

Полина Гагарина позировала фотографам в топе-бюстье с большим бантом на груди. Яна Рудковская снова решила продемонстрировать свои стройные длинные ноги в мини-платье.

Яна Рудковская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

По традиции, отличилась Zivert. Певица появилась на мероприятии в латексном боди и широких джинсах.

Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ида Галич появилась в эффектном образе, продемонстрироввав стройную фигуру после родов.

Ида Галич

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Победители премии «Новое Радио Awards 2021»:

«Лучшая артистка»: Zivert

«Лучший артист»: Jony

«Лучшая группа»: Artik & Asti

«Прорыв года»: Dabro

«Лучший сингл»: Ramil’ — «Сияй»

«Лучшая коллаборация»: Баста & Zivert — неболей

«Лучшее видео»: Little Big — Uno

«Лучший альбом»: MORGENSHTERN — «Легендарная паль»

«Лучший продюсер»: Velvet Music

Специальнаянаграда «За вкла д в развитие музыки»: Игорь Крутой

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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