Гагарина с огромным бантом на груди, Рудковская в мини и другие на премии «Нового Радио»

За статуэтками — «Золотыми Сиренами» — звезды приехали в студию «Новое Радио», где их ждали генеральный директор музыкальной радиостанции Роман Емельянов и Илья Соболев. Артисты исполнили свои главные хиты перед радиослушателями и зрителями онлайн-трансляции.

Полина Гагарина позировала фотографам в топе-бюстье с большим бантом на груди. Яна Рудковская снова решила продемонстрировать свои стройные длинные ноги в мини-платье.