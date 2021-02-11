Гагарина с огромным бантом на груди, Рудковская в мини и другие на премии «Нового Радио»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
За статуэтками — «Золотыми Сиренами» — звезды приехали в студию «Новое Радио», где их ждали генеральный директор музыкальной радиостанции Роман Емельянов и Илья Соболев. Артисты исполнили свои главные хиты перед радиослушателями и зрителями онлайн-трансляции.
Полина Гагарина позировала фотографам в топе-бюстье с большим бантом на груди. Яна Рудковская снова решила продемонстрировать свои стройные длинные ноги в мини-платье.
По традиции, отличилась Zivert. Певица появилась на мероприятии в латексном боди и широких джинсах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Победители премии «Новое Радио Awards 2021»:
«Лучшая артистка»: Zivert
«Лучший артист»: Jony
«Лучшая группа»: Artik & Asti
«Прорыв года»: Dabro
«Лучший сингл»: Ramil’ — «Сияй»
«Лучшая коллаборация»: Баста & Zivert — неболей
«Лучшее видео»: Little Big — Uno
«Лучший альбом»: MORGENSHTERN — «Легендарная паль»
«Лучший продюсер»: Velvet Music
Специальнаянаграда «За вкла д в развитие музыки»: Игорь Крутой
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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