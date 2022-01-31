Дженнифер Лопес, Алла Пугачева и другие звезды, перед чьими чарами мужчины бессильны

Первым мужем голливудской красотки стал официант Охани Ноа, но их брак длился всего год. После развода они забросали друг друга судебными исками. Лопес требовала, чтобы экс-муж не комментировал их совместную жизнь (и добилась своего), а он требовал от нее денег.

Вторым супругом Джей Ло был танцор Крис Джадд. Их союз также продержался лишь около года. В браке с третьим мужем, певцом Марком Энтони, Джен прожила 7 лет. Причем своего давнего приятеля актриса и певица буквально увела из семьи. У пары родились двойняшки Макс и Эмми.

В разное время Лопес встречалась Шоном Комбсом, Каспером Смартом, Дрейком, Брэдли Купером, Алексом Родригесом (и даже собиралась за него замуж). Дважды Дженнифер начинала отношения с Беном Аффлеком. Первый их роман начался осенью 2002-го, актер сделал любимой предложение, но свадьбу они отменили. И после расставания с Родригесом Лопес вновь стала встречаться с Аффлеком — 18 лет спустя.

Сейчас влюбленные вместе, и за развитием их отношений следят миллионы поклонников.

Алла Пугачева

Главная звезда российской эстрады замужем в пятый раз. Осчастливить Примадонну после ее многих попыток обрести семейное тепло смог Максим Галкин, с которым она живет уже 20 лет. Муж, который моложе супруги на 27 лет, сделал все, чтобы она была с ним как за каменной стеной.