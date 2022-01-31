Дженнифер Лопес, Алла Пугачева и другие звезды, перед чьими чарами мужчины бессильны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Birdie Thompson/ Global Look press
Дженнифер Лопес
52-летняя Дженнифер Лопес строит свое личное счастье, как говорится, не покладая рук. Звезда трижды выходила замуж, а чтобы посчитать количество ее романов, не хватит пальцев.
Первым мужем голливудской красотки стал официант Охани Ноа, но их брак длился всего год. После развода они забросали друг друга судебными исками. Лопес требовала, чтобы экс-муж не комментировал их совместную жизнь (и добилась своего), а он требовал от нее денег.
Вторым супругом Джей Ло был танцор Крис Джадд. Их союз также продержался лишь около года. В браке с третьим мужем, певцом Марком Энтони, Джен прожила 7 лет. Причем своего давнего приятеля актриса и певица буквально увела из семьи. У пары родились двойняшки Макс и Эмми.
В разное время Лопес встречалась Шоном Комбсом, Каспером Смартом, Дрейком, Брэдли Купером, Алексом Родригесом (и даже собиралась за него замуж). Дважды Дженнифер начинала отношения с Беном Аффлеком. Первый их роман начался осенью 2002-го, актер сделал любимой предложение, но свадьбу они отменили. И после расставания с Родригесом Лопес вновь стала встречаться с Аффлеком — 18 лет спустя.
Сейчас влюбленные вместе, и за развитием их отношений следят миллионы поклонников.
Алла Пугачева
Главная звезда российской эстрады замужем в пятый раз. Осчастливить Примадонну после ее многих попыток обрести семейное тепло смог Максим Галкин, с которым она живет уже 20 лет. Муж, который моложе супруги на 27 лет, сделал все, чтобы она была с ним как за каменной стеной.
Первым мужем Аллы Пугачевой был Миколас Орбакас, отец Кристины Орбакайте. Три года народная артистка была замужем за режиссером Александром Стефановичем, восемь лет — за продюсером Евгением Болдиным. Четвертым супругом в течение 11 лет был Филипп Киркоров, с ним Пугачева даже венчалась.
У Аллы Пугачевой также был роман с Владимиром Кузьминым и другими мужчинами.
Элизабет Тейлор
Звезда Голливуда Элизабет Тейлор выходила замуж 7 раз! В первый раз она отправилась под венец в 18 лет с наследником империи Hilton Конрадом Хилтоном. Их брак продержался чуть больше года. Вторым супругом Тейлор в течение пяти лет был Майкл Уайлдинг. От него актриса родила сыновей Майкла и Кристофера.
Фото: Getty Images
В третьем браке с продюсером Майклом Тоддом (развелись через год) Элизабет родила дочь Элизабет. Четвертым счастливчиком, за кого звезда «Клеопатры» согласилась выйти замуж, стал певец Эдди Фишер (этот брак длился пять лет).
В пятый раз Элизабет Тейлор решила попытать счастья со знаменитым актером Ричардом Бертоном. Их брак продолжался с 1964 по 1974 год, затем они расстались, но через год решили дать друг другу еще один шанс и вновь поженились. И все же их союз через год распался. Знаменитые супруги, пока были вместе, удочерили девочку Марию.
Следующим избранником Тейлор стал политик Джон Уорнер (прожили в браке пять лет), а последним — Ларри Фортенски, союз с которым также оказался недолговечным.
Деми Мур
Актрису, над которой не властно время, всегда окружали толпы поклонников. Но в ее жизни было несколько мужчин, которым она доверилась, а потом обожглась и разочаровалась.
Фото: East News
Деми Мур трижды была замужем. Ее пятилетний брак с музыкантом Фредди Муром завершился разводом в 1985 году. Еще будучи замужем, в 1984-м на съемках фильма «Только большое чувство» она познакомилась с актером Джоном Крайером. У молодых людей завязался непродолжительный роман. Об этом Мур рассказала в мемуарах.
Во время съемок в легендарном фильме «Огни святого Эльма» Деми встретила Эмилио Эстевеса. Они влюбились друг в друга по уши и обручились, но вскоре актриса отменила свадьбу, узнав об изменах избранника.
Во второй раз Мур вышла замуж за Брюса Уиллиса. В их 11-летнем браке, который казался фанатам непоколебимым, родились три дочери. Но и этот союз красивой пары разрушился. Бракоразводный процесс закончился в 2000 году, после расставания Брюс и Деми остались в дружеских отношениях.
После второго развода актриса нашла утешение в объятиях инструктора по единоборствам Оливера Уиткомба. Этот роман длился три года.
В 2003-м Деми начала встречаться с красавчиком Эштоном Кутчером, через два года они стали мужем и женой. Но через шесть лет после свадьбы Мур заявила, что она рассталась с молодым мужем. В мемуарах актриса рассказала, что была беременна от третьего супруга. Они ждали девочку и даже придумали ей имя, но на шестом месяце беременности Деми пережила выкидыш. Последующие попытки забеременеть не привели к успеху.
После Деми приписывали роман с молодым ресторатором Гарри Мортоном. Но дальше нескольких свиданий дело не пошло. Затем актриса встречалась с барабанщиком Шоном Фрайдеем. Состоит ли она сейчас в отношениях, неизвестно.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун могла — и может — одним мановением пальца или взглядом свести с ума мужчину. И в ее жизни их было много. Она с легкостью заводила романы и трижды была замужем.
Фото: East News
Первым ее мужем был продюсер Майкл Гринберг, их брак длился пять лет. В 1993-м на съемках триллера «Щепка» актриса встретила продюсера Уильяма Дж. Макдональда. Ради нее он бросил жену, так торопился позвать замуж голливудскую красотку, но через год Шэрон порвала с ним отношения.
После опять же на съемках она познакомилась с ассистентом режиссера Бобом Вагнером и вскоре согласилась стать его женой. Но и эта свадьба не состоялась.
Следующим супругом звезды «Основного инстинкта» стал композитор Джордж Инглунд — младший. Но самым продолжительным стал брак Шэрон Стоун с журналистом Филом Бронштейном. Они поженились в День святого Валентина в 1998 году. Родить своего ребенка у них не получилось: актриса страдает от болезни, которая несколько раз приводила к выкидышам.
Сейчас сердце красавицы свободно. Все время она посвящает троим сыновьям и работе.
Жа Жа Габор
Уроженка Венгрии Шари Габор, ставшая известной под именем Жа Жа, прославилась не только благодаря блестящей карьере в Голливуде, но и своим рекордным количеством браков. Габор выходила замуж 9 раз, пережила 7 разводов, один ее брак аннулировали.
В первый раз Жа Жа Габор вышла замуж в 1937 году за Бурхана Бельге, через четыре года развелась. Затем ее мужьями были: Конрад Хилтон (от него родилась единственная дочь Франческа), актер Джордж Сандерс, Херберт Хатнер, Джошуа С. Косден-младший, Джек Райан, актер Майкл О’Хара.
Фото: East News
Брак с мексиканским адвокатом и актером Фелипе де Альбой аннулировали через день после свадьбы, состоявшейся 13 апреля 1983 года. Союз был юридически признан несостоятельным из-за того, что предыдущий развод Габор оформили неправильно.
В последний, девятый раз актриса вышла замуж 14 августа 1986 года в возрасте 69 лет. С Фредериком Принцем фон Анхальтом она прожила до конца жизни.
Кристи Бринкли
Актриса, фотомодель, фотограф и певица Кристи Бринкли и сейчас, в свои 67 лет, кружит головы поклонникам. Что уж говорить про то время, когда она была молодой...
Фото: East News
В 1973 году 19-летняя Кристи вышла замуж в первый раз. Ее повел к алтарю французский художник Жан-Франсуа Алю. Их брак продолжался 8 лет. В течение 9 лет модель была замужем за известным музыкантом Билли Джоэлом (с 1985 по 1994 год). В этом браке Бринкли родила дочь Алексу.
Сразу же после второго развода Кристи вышла замуж за агента по недвижимости Ричарда Таубмана, от которого родила сына Джека. Четвертым и на сей день последним мужем красавицы стал архитектор Питер Кук. В этом браке, продлившемся всего два года, модель родила дочь Сейлор.
Джоан Коллинз
Актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз пять раз была замужем, а ее романы не перечесть. Первым мужем знаменитости стал актер Максвелл Рид. После развода с ним она встречалась с братом Чарли Чаплина Сидни, Артуром Лоу и Уорреном Битти, который был младше на четыре года. В мемуарах Коллинз писала, что была беременна от Уоррена, но сделала аборт.
Фото: East News
Во второй раз она вышла замуж в 1963 году за певца Энтони Ньюли. В этом браке Джоан родила сына и дочь. Третьим мужем Коллинз стал руководитель студии Apple Records Рон Касс, у супругов родилась дочь.
В начале 1980-х актриса стала женой шведского певца Питера Холма. В 2002-м она решилась на пятый брак с театральным менеджером Перси Гибсоном (он моложе жены на 32 года). На вопросы о разнице в возрасте Коллинз отшучивается: «Ну что ж, если он умрет, то умрет...»
Фото и видео: Birdie Thompson/ Global Look press, Starface, Getty Images, East News, Instagram