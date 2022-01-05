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Работа швейцаром, десятки громких романов и другие интересные факты о Брэдли Купере

5 января 2022 года одному из самых красивых, востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда исполняется 47 лет. Кино будущая звезда заболел еще в детстве. Но его путь на большой экран был долгим. В день рождения звезды фильмов «Снайпер», «Мой парень — псих» и других блокбастеров Passion.ru вспоминает редкие факты о знаменитости.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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В 2011 году Брэдли Купера назвали самым красивым в мире мужчиной

Фото: East News

Трудный подросток

Брэдли Купер получил хорошее образование, учился он неплохо, но отменным поведением не отличался. Актер попал в ловушку переходного возраста. Брэдли чудил так, что теперь с содроганием вспоминает о своих выходках. Купер рассказывал, что превратил жизнь родителей в настоящий ад. Были у него и приводы в полицию. Однажды его задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте, Брэдли было всего 15 лет.

Кстати, после смерти отца мать актера Глория Купер живет постоянно с ним.

Работа швейцаром

После переезда из Филадельфии в Нью-Йорк Купер начал без разбора посещать все подряд кастинги. Но нужно было на что-то жить, и ему приходилось браться за любую работу. Так, он подрабатывал в газете Philadelphia Daily и швейцаром в престижном отеле.

Дебют в популярном сериале

Карьера Брэдли Купера в Голливуде началась со съемок в ставшем уже культовом сериале «Секс с большом городе».

В одном эпизоде Куперу досталась роль молодого любовника героини Сары Джессики Паркер, которого она завела для поднятия самооценки и избавления от мыслей о собственных недостатках.

Персонаж Брэдли не отличался суперинтеллектом и не отягощал себя мыслями о смысле жизни. Но молодой актер блестяще справился с поставленной задачей и понравился и критикам, и зрителям.

Один и неудачный брак

В 2011 году журнал People назвал актера самым красивым в мире мужчиной. Неудивительно, что у талантливого, богатого и чертовски привлекательного Купера всегда были толпы поклонниц. Но женат он был всего единожды, причем развод состоялся через четыре месяца после свадьбы. Актриса и танцовщица Дженнифер Эспозито после расставания с мужем рассказывала, что в семейной жизни он оказался настоящим тираном. А Купер, в свою очередь, признавался, что они с женой попросту не подходили друг другу и решили себя не мучить.

Романы со знаменитыми красотками

У Брэдли Купера были отношения с Рене Зеллвегер, Зои Салданой, Сьюки Уотерхаус, а также с Дженнифер Лопес и Дженнифер Лоуренс.

Единственную дочь Лею актеру родила супермодель Ирина Шейк, роман с которой у него длился четыре года.

Купер и Шейк считали самой красивой парой в Голливуде. Поклонники ждали, когда же актер поведет мать своего ребенка к алтарю, но этого не произошло. Ирина рассказывала, что хотела настоящую семью и была не против выйти замуж, но не позвали.

После расставания модель и актер сохранили теплые отношения ради дочери. Лея часто бывает у отца, семейные праздники тоже проводят вместе. Ирина Шейк также поддерживает экс-любимого на важных для него мероприятиях.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Миллионы, миллионы...

Брэдли Купер — один из самых дорогих актеров Голливуда. В 2015-м его состояние оценивалось в 42 млн долларов, но за последние годы Купер в разы увеличил свой банковский счет благодаря участию в кассовых проектах.

Так, за «Мальчишник в Вегасе» 2007 года актер получил всего 600 тысяч долларов, за продолжение комедии — уже 5 млн, а за третью часть — 15 млн!

Самый большой гонорар Брэдли получил за озвучивание одного из персонажей в «Стражах Галактики» — Реактивного Енота.

Все «Оскары» — мимо

Брэдли Купера 8 раз номинировали на самую престижную кинонаграду за фильмы «Джокер», «Звезда родилась» (три номинации), «Снайпер» (две номинации), «Афера по-американски», «Мой парень — псих». Но желаемую статуэтку он ни разу так и не получил.

Сила воли

В юности у актера были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. В 2004 году он дал себе слово не притрагиваться к спиртным напиткам и до сих пор не изменил обещанию.

+20 кг

Для съемок в фильме Клинта Иствуда «Снайпер» Брэдли Купер набрал 20 кг веса. Но это были сплошь мышцы. Так актер рассчитывал выглядеть более убедительным в роли солдата. Для достижения результата Брэдли дважды в день занимался с персональным тренером, а съедать ему приходилось по 5 тысяч калорий в сутки.

Фото: kinopoisk.ru, East News

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