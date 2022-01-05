Работа швейцаром, десятки громких романов и другие интересные факты о Брэдли Купере

Трудный подросток

Брэдли Купер получил хорошее образование, учился он неплохо, но отменным поведением не отличался. Актер попал в ловушку переходного возраста. Брэдли чудил так, что теперь с содроганием вспоминает о своих выходках. Купер рассказывал, что превратил жизнь родителей в настоящий ад. Были у него и приводы в полицию. Однажды его задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте, Брэдли было всего 15 лет.

Кстати, после смерти отца мать актера Глория Купер живет постоянно с ним.

Работа швейцаром

После переезда из Филадельфии в Нью-Йорк Купер начал без разбора посещать все подряд кастинги. Но нужно было на что-то жить, и ему приходилось браться за любую работу. Так, он подрабатывал в газете Philadelphia Daily и швейцаром в престижном отеле.

Дебют в популярном сериале

Карьера Брэдли Купера в Голливуде началась со съемок в ставшем уже культовом сериале «Секс с большом городе».