Как выглядел Филипп Киркоров в начале карьеры и когда был женат на Алле Пугачевой

В апреле Филиппу Киркорову исполнилось 53 года, а 22 мая он отмечает еще одну знаменательную дату — 35 лет с тех пор, как он впервые вышел на профессиональную сцену. Воспоминаниями он поделился с подписчиками в Instagram.

«Ровно 35 лет назад, 22 мая 1985 года, я впервые вышел на профессиональную сцену — сцену Московского Театра Эстрады. ️Дебют моей творческой жизни берет начало именно в этот весенний день с песней Владимира Шаинского "Московские ритмы" и болгарского композитора Тончо Русева "Панаири". ️Будучи 18-летним парнем, даже мечтать не мог, что спустя почти 20 лет я буду ставить мюзикл "Чикаго" на этой легендарной сцене. ️И еще... Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт "Женщина, которая поет" Аллы Пугачевой в 1979 году», — обозначил основные вехи в своей жизни Филипп Киркоров.