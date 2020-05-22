Как выглядел Филипп Киркоров в начале карьеры и когда был женат на Алле Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
В апреле Филиппу Киркорову исполнилось 53 года, а 22 мая он отмечает еще одну знаменательную дату — 35 лет с тех пор, как он впервые вышел на профессиональную сцену. Воспоминаниями он поделился с подписчиками в Instagram.
«Ровно 35 лет назад, 22 мая 1985 года, я впервые вышел на профессиональную сцену — сцену Московского Театра Эстрады. ️Дебют моей творческой жизни берет начало именно в этот весенний день с песней Владимира Шаинского "Московские ритмы" и болгарского композитора Тончо Русева "Панаири". ️Будучи 18-летним парнем, даже мечтать не мог, что спустя почти 20 лет я буду ставить мюзикл "Чикаго" на этой легендарной сцене. ️И еще... Именно в этом зале я еще подростком впервые увидел живой концерт "Женщина, которая поет" Аллы Пугачевой в 1979 году», — обозначил основные вехи в своей жизни Филипп Киркоров.
Алла Пугачева сыграла немалую роль в жизни Филиппа — в личной и творческой. Но уже с рождения мальчика было понятно: у него только один путь — на сцену.
Фото: Instagram
Филипп Киркоров родился в 1967 году в Варне в семье артиста Бедроса Киркорова и ведущей концертов Виктории Киркоровой. Первые в жизни аплодисменты маленький Филипп получил в пять лет, когда вышел на сцену на одном из концертов отца (родители часто брали мальчика на гастроли). Бедрос, исполнивший песню «Сынок», и представил сына залу — зрители захлопали.
Филипп, глядя на родителей, мечтал о сцене. Школу он окончил с золотой медалью, но на экзаменах в театральный институт он провалился, но знаменитую Гнесинку в 1988 году окончил с отличием.
В 1985 году Киркоров-младший впервые вышел на профессиональную сцену. Высокий темноволосый скромный юноша с большими выразительными глазами и глубоким голосом сразу обратил на себя внимание. После отец и сын Киркоровы не раз выступали вместе.
До первой встречи с Аллой Пугачевой было еще три года. За это время юный Киркоров успел съездить с концертом за границу, поработать с «Ленинградским мюзик-холлом».
Одним из первых профессионалов большой сцены, кто стал сотрудничать с начинающим артистом Филиппом Киркоровым, был поэт-песенник Илья Резник. На его вернисаже в 1988 году Филипп впервые вживую увидел Примадонну.
Фото: Genrietta Peryan/ Global Look press
Алла Пугачева сразу же пригласила Филиппа принять участие в ее первых «Рождественских встречах», которые станут традиционными на много лет вперед. Готовясь к мероприятию, Филипп познакомился с Леонидом Дербеневым, который в будущем напишет для него песни, сделавшие молодого артиста по-настоящему знаменитым, — «Атлантида», «Небо и земля», «Ты, ты, ты» и другие. Композиции стали настоящими хитами, на них сняли первые видеоклипы артиста (в современном понимании). В них молодой Филипп Киркоров появился уже с длинными волосами и вел себя более раскованно, чем во время первых выступлений на сцене.
Уже через год Пугачева и Киркоров вместе отправились на гастроли за границу, но через несколько месяцев Филипп ушел из театра будущей жены и начал сольную деятельность.
Вскоре наступил взлет популярности Филиппа Киркорова — с песнями Дербенева. В 1992 году видео на песню «Атлантида» даже назвали лучшим клипом года. В ролике 25-летний Филипп динамично танцевал с красивыми девушками.
В последующие 10 лет Филипп Киркоров выпускает альбом за альбомом и собирает гроздья музыкальных наград — он становится звездой первой величины, а вскоре его назовут королем российской поп-сцены.
С началом его взлета как артиста происходят еще два важных события, изменившие его жизнь. В 1994 году Киркоров женится на Алле Пугачевой, которая была старше него на 18 лет, а от рака умирает его мама Виктория Марковна, с которой Филипп был невероятно близок.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
К тому времени Пугачева была уже трижды разведена, но молодого Киркорова ничего не могло остановить — он боготворил Аллу Борисовну. В тот же год они обвенчались в Иерусалиме.
Брак Пугачевой и Киркорова длился 11 лет и был плодотворным в творческом плане. Супруги работали вместе над музыкальными проектами, в это время Филипп окончательно заработал себе репутацию звезды номер один на российской эстраде.
В этот же период Филипп Киркоров экспериментирует со стилем и внешностью. Он то появляется на сцене с длинными волосами, то делает стильную молодежную стрижку и даже становится блондином. В одежде певца кидает из стороны в сторону — от классических костюмов до нарядов, пестрящих разными цветами и украшающими элементами. Неизменным остается одно — его талант и харизма.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
После развода Киркоров признавался, что переживал из-за разрыва с первой и единственной женой. Алла Пугачева до сих пор остается его лучшим другом, критиком и музой. Тяжелый период в личной жизни не сказался на творческой продуктивности артиста.
Филипп Киркоров по-прежнему номер один. Он создает грандиозные шоу, во время которых меняет десятки неподражаемых костюмов. В последние годы образ Киркорова стал более ярким, кричащим и даже иногда вызывающим. Поп-король скупает коллекциями одежду от Dolce&Gabbana, даже дома он ходит только в брендовых вещах, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч рублей за каждую.
Фото: Starface
Уже несколько лет Филипп Бедросович приверженец одного стиля: он носит аккуратную бороду и стрижку на волосах средней длины.
Фото: Instagram
В ноябре 2011 года Киркоров впервые стал отцом, у него родилась дочь, которую он назвал Алла-Виктория, именами двух своих самых любимых женщин — мамы и жены. А меньше чем через год у Филиппа родился сын Мартин. Обоих детей артисту выносили суррогатные матери.
Фото: Starface
Киркоров — невероятно чуткий и любящий родитель. На многие гастроли он берет с собой сына и дочь, как его когда-то брали в поездки и его родители. Узами брака он себя больше ни с кем не связал, и, похоже, не торопится это делать. Он успешный артист, счастливый отец, дружит со своей музой Аллой Пугачевой, жив и все время рядом его отец Бедрос Киркоров. Одним словом, у него есть все, чтобы быть счастливым человеком.
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Фото: Instagram, Starface, Komsomolskaya Pravda, Victor Lisitsyn, Darya Orlova, Alexander Keltik, Maxim Burlak, Semen Likhodeev, Anna Salynskaya, Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Genrietta Peryan
Видео: YouTube-канал Филипп Киркоров, Гостелерадиофонд России
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