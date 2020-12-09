Дубцова, Шейк, Ходченкова и другие знаменитые красотки, у которых не складывается личная жизнь

Ирина Дубцова недавно объяснила, почему в ее жизни нет любимого мужчины. «Если говорить об отношениях, скорее, я могу сказать, что я сейчас свободна. Никто меня не удивляет в последнее время, какие-то мужики понятные мне, я их насквозь вижу — знаю, что скажут, что сделают, чего не сделают. Я не буду говорить, что разочарована в мужчинах. Нет, конечно. Скорее, я разочарована в том, что я вижу в последнее время. В моем окружении есть и незамужние подруги – самодостаточные, красивые, молодые женщины. И они до сих пор не встретили мужчину. Наверное, потому что мужчины избалованы какой-то доступностью, которая у нас особенно остро наблюдается последние 10 лет и отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и вообще к любви. Все свелось к физиологии и деньгам. Это грустно. Фразу "я тебя люблю" не в песнях я не произносила очень давно», — поделилась певица в интервью Peopletalk.

Ирина Шейк