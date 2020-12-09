Дубцова, Шейк, Ходченкова и другие знаменитые красотки, у которых не складывается личная жизнь
Фото: Starface
Ирина Дубцова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ирина Дубцова недавно объяснила, почему в ее жизни нет любимого мужчины. «Если говорить об отношениях, скорее, я могу сказать, что я сейчас свободна. Никто меня не удивляет в последнее время, какие-то мужики понятные мне, я их насквозь вижу — знаю, что скажут, что сделают, чего не сделают. Я не буду говорить, что разочарована в мужчинах. Нет, конечно. Скорее, я разочарована в том, что я вижу в последнее время. В моем окружении есть и незамужние подруги – самодостаточные, красивые, молодые женщины. И они до сих пор не встретили мужчину. Наверное, потому что мужчины избалованы какой-то доступностью, которая у нас особенно остро наблюдается последние 10 лет и отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и вообще к любви. Все свелось к физиологии и деньгам. Это грустно. Фразу "я тебя люблю" не в песнях я не произносила очень давно», — поделилась певица в интервью Peopletalk.
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Ирина Шейк пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, роман с которым называли и пиаром, и контрактом, и прикрытием для нетрадиционной ориентации футболиста (сам Роналду такие предположения категорически отрицает). Потом модель закрутила роман с актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею, но до свадьбы дело так и не дошло. Сейчас Ирину все чаще видят в компании известного ловеласа и любителя знаменитых женщин Вито Шнабеля.
Шарлиз Терон
Фото: DPA
С актером Стюартом Таунсендом Шарлиз Терон встречалсь восемь лет и отказалась выходить за него замуж, так как отношения стали слишком дружескими. Потом Шарлиз неожиданно закрутила роман со своим давним другом Шоном Пенном. Вместе они были всего несколько месяцев. По слухам, заполучив Терон в свои сети, Пенн, известный своим крутым нравом, стал не таким уж и дружелюбным. В итоге одна из самых красивых актрис Голливуда, усыновила ребенка и завила, что не нуждается в мужчине рядом.
Светлана Ходченкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Ходченкова в 2010 году развелась с актером Владимиром Яглычом, брак с укоторым нельзя было назвать безоблачным, в 2010 году и начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Последнего, к слову, считают коллекционером романов со знаменитыми и красивыми женщинами... Георгий эффектно сделал предложение: вышел на сцену после спектакля «История любви», в котором играла Ходченкова, встал на одно колено, а далее все по сценарию. После произнесенного актрисой «да» последовали многочисленные сообщения в СМИ о подробностях будущей свадьбы, а влюбленные в итоге взяли и расстались. С тех пор одна из самых красивых российских актриса появляется в свете в одиночестве и не комментирует личную жизнь.
Кайли Миноуг
Фото: Getty
Незадолго до 50-летия Кайли Миноуг призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. До этого певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Не везло в любви Кайли Миноуг и раньше. В самом начал карьеры она встречалась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом. Роман закончился из-за несовпадавших рабочих графиков и пагубных зависимостей Хатченса, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. Сама Кайли влюблялась в красавцев, которые разбивали ей сердце и так и не решались на предложение руки и сердца. Манекенщики Джеймс Гудинг и Андрес Веленкосо были намного моложе певицы и под венец идти были не готовы, актер Оливье Мартинес тоже предпочел завершить отношения, а потом женился на своей коллеге Холли Берри.
Селена Гомес
Фото: Globallookpress / face to face
Селена Гомес на протяжении нескольких лет то сходилась, то снова расставалась с Джастином Бибером. Ребята начали встречаться, когда были еще совсем юными, в итоге отношения сохранить не удалось... Гомес довольно тяжело переживала из-за неверности и чрезмерной любви к вечеринкам Бибера, на которого свалилась огромная слава. Впоследствии Джастин женился на модели Хейли Болдуин, которую теперь называет любовью всей своей жизни. Селена же закрутила роман с певцом The Weeknd, также известным своим непростым характером. Последний в итоге вернулся к своей бывшей девушке, модели Белле Хадид. Сама Гомес тем времнем продолжает бороться с осложнениями, вызванными волчанкой (которую у нее диагностировали несколько лет назад), — депрессией и паническими атаками.
Юлия Паршута
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Устала от отношений, как бы тяжеловесно это ни звучало. Почему? Я чувствую, что на данном этапе жизни я просто не могу построить их не в ущерб себе. Нет сил, утрачена сноровка. По крайней мере, пока. Может быть, так исторически сложилось, и я все ещё несу в себе этот злостный ген — неспособность не посвящать себя мужчине целиком, какой бы самодостаточной тебе ни хотелось быть? Восхищаюсь теми, кто умеет целиком реализовываться в отношениях: крепкая эмоциональная связь партнеров = поддержка, дети, личный рост, карьера.
Все, на что сейчас я хотела бы направить ресурс, который восстанавливала по крупицам долго и муторно — это образование, карьерный рост и личностная стратегия. Дружба. Легкость. Все, что заслуживало большего внимания, но никогда должного не получало. Мне 32. И хотя мне, как ни странно, практически не приходится отбиваться от артобстрела "а когда детки?" — вокруг этой крепости надежный ров из адекватного окружения, — но коварная лазутчица-нормомысль высовывает свой маленький нос из глубины подсознания: "Как так получилось, что я всю относительно взрослую жизнь хотела прекрасные отношения, семью и детей (3 сына и дочь), а теперь нет, что ли?"», — написала в Instagram певица Юлия Паршута, ранее рассказавшая о тяжелом расставании с мужчиной-тираном.
Рианна
Фото: Globallookpress / face to face
Рианна была очень влюблена в музыканта Криса Брауна. Они казались идеальной парой, глаза певицы рядом с бойфрендом светились от счастья. Закончился роман страшной дракой в машине, когда Рианна приревновала Криса, увидев в его телефоне недвусмысленные сообщения, а... он избил ее так, что на лице не осталось живого места. Затем последовали судебные разбирательства, лечение Брауна от биполярного расстройства и неустроенная личная жизнь Рианны. Певица после расставания сходила на несколько свиданий, пробовала встречаться с рэпером Дрейком, который оказался слишком ветреным и к серьезным отношеням не готовым. В откровенном интервью американской телеведущей Опре Уинфри Рианна со слезами на глазах призналась, что даже спустя много лет переживает из-за разрыва с Брауном, а наладить личную жизнь ей сложно из-за того, что она слишком публичная персона и уже давно никому не доверяет. Недавно исполнительница рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, за которого, по слухам, хотела выйти замуж, а теперь все больше времени проводит время с репором с далеко не идеальной репутацией ASAP Rocky.
Алеся Кафельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алеся Кафельникова несколько лет встречалась со скандальным рэпером Pharaoh. Расставание оказалось для девушки весьма болезненным — она начала экспериментировать с запрещенными препаратами. «Мы спросили. Она рассказала — подробнее и искреннее, чем мы могли рассчитывать. Про то, как резала себе вены в английской школе, расставалась с Фараоном и как ходит теперь в группу анонимных наркоманов. Потом мы сделали фотосессию — в Марокко, посреди пустыни, где золотой девочке, привыкшей к одиночеству, было очень хорошо», — сообщали в журнале Tatler, которому Алеся дала свое самое откровенное интервью после непростого периода жизни. Недавно модель и дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова закрутила роман с выше упомянутым бизнесменом, ловеласом и экс-бойфрендом Светланы Ходченковой Георгием Петришиным...
Николь Шерзингер
Фото: Globallookpress / face to face
Николь Шерзинегр совершила классическую ошибку вечной невесты — слишком сильно хотела замуж и не скрывала этого от жениха. На протяжении восьми лет певица встречалась с чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмильтоном, с которым не раз расставалась из-за его «нежелания брать на себя ответственность». Ответственность Льюис в итоге на себя так и не взял. После разрыва Николь стала развлекаться с бойфренлами моложе себя. К примеру, сейчас она встречается с 35-летним игроком в регби Томом Эвансом.
Сандра Баллок
Фото: Eastnews
Оскароносной актрисе Сандре Баллок не везет в личной жизни. У Сандры полно друзей среди известных мужчин, а вот замуж ей удалось выйти только после сорока, да и то за сексоголика, телеведущего и производителя мотоциклов Джесси Джеймса. Пока Баллок была занята на съемках, Джеймс знакомился с девушками по Интернету и встречался с ними у себя в мастерской, тратил на проституток десятки тысяч долларов, а однажды и вовсе расплатился за интимные услуги кредиткой жены. Узнав об изменах мужа, актриса не стала сразу разводиться, а отправила его в реабилитационный центр для сексоголиков. Терпение Сандры лопнуло окончательно, когда Джесси решил прервать лечение.
Наоми Кэмпбелл
Фото: Globallookpress / face to face
Наоми Кэмпбелл, у которой было много бурных, но несамых крепких и счастливых романов с известными мужчинами, стала частой гостьей в России во время романа с совладельцем «Капитал Груп» Владиславом Дорониным. Бизнесмен построил для возлюбленной особняк на Рублево-Успенском шоссе в форме космического корабля — к свадьбе они, казалось, несутся на ракете. В итоге Доронин с Кэмпбелл все же расстался, а модели рядом с ним начали сменять одна другую с космической скоростью. В одном из интервью Наоми, которой в мае исполнится 50 лет, призналась, что мечтает о детях, но не хочет быть матерью-одиночкой, а подходящего мужчины все нет и нет.
Фото: starface, instagram, eastnews
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