«Все свелось к физиологии и деньгам»: Дубцова рассказала о нескладывающейся личной жизни

Напомним, что ранее Ирина Дубцова была замужем за экс-солистом группы «Plazma» Романом Черницыным, от которого у нее есть четырнадцатилетний сын Артем. Бывшие супруги вместе воспитывают общего ребенка и поддерживают дружеские отношения. «Мой первый брак — вообще необъяснимая история. Мне кажется, у нас должен был родиться наш общий сын. Мы были друзьями до того, как начали встречаться, и вдруг между нами вспыхнули чувства. Рома, прости меня, если посмотришь... У Ромки были попытки подкатить, замутить со мной, а я не воспринимала его, только как друга. Потом что-то перещелкнуло... Мне кажется, это все-таки что-то свыше, судьба. Теперь у нас прекрасный сын! После развода наши отношения вышли на другой качественный уровень. Сейчас я ему могу позвонить и попросить совета в отношениях или общении с мужчинами, которые мне нравятся. Он знает все про мою личную жизнь, а я знаю все про его личную жизнь. Нас не связывают никакие сексуальные отношения, но я с удовольствием с ним обнимаюсь как с родным человеком. Я даже на коленках у него могу посидеть! А со стороны кто-нибудь посмотрит, сразу подумает, что у нас что-то происходит», — рассказала Ирина.

После развода Дубцова встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем и диджеем Леонидом Руденко, также ей приписывают роман с футболистом Адеринсолом Эсеолой.