Алеся Кафельникова и Pharaoh снова вместе

Напомним, о романе Алеси и Глеба стало известно несколько лет назад. Расставание оказалось для девушки весьма болезненным — Кафельникова начала экспериментировать с запрещенными препаратами. «Мы спросили. Она рассказала — подробнее и искреннее, чем мы могли рассчитывать. Про то, как резала себе вены в английской школе, расставалась с Фараоном и как ходит теперь в группу анонимных наркоманов. Потом мы сделали фотосессию — в Марокко, посреди пустыни, где золотой девочке, привыкшей к одиночеству, было очень хорошо», — сообщали в журнале Tatler, которому Алеся дала свое самое откровенное интервью после непростого периода жизни.