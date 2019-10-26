Алеся Кафельникова и Pharaoh снова вместе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Алеси Кафельниковой
В минувшую среду дочери прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алесе исполнился 21 год, а большую вечеринку в честь праздника модель устроила в пятницу вечером. Среди гостей праздника был замечен ее бывший возлюбленный Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh. Судя по жарким объятиям и поцелуям, молодые люди дали своим отношениям новый шанс.
Напомним, о романе Алеси и Глеба стало известно несколько лет назад. Расставание оказалось для девушки весьма болезненным — Кафельникова начала экспериментировать с запрещенными препаратами. «Мы спросили. Она рассказала — подробнее и искреннее, чем мы могли рассчитывать. Про то, как резала себе вены в английской школе, расставалась с Фараоном и как ходит теперь в группу анонимных наркоманов. Потом мы сделали фотосессию — в Марокко, посреди пустыни, где золотой девочке, привыкшей к одиночеству, было очень хорошо», — сообщали в журнале Tatler, которому Алеся дала свое самое откровенное интервью после непростого периода жизни.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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