Некоторые знаменитости из-за непреодолимого желания заниматься сексом всегда и везде теряли семьи, многомиллионные состояния, заглушали свою страсть пагубными привычками и попадали в реабилитационные центры.

Дэвид Духовны

За роль похотливого писателя Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния» Дэвид Духовны получил почетную кинонаграду «Золотой глобус». Войти в роль актеру было легко, ведь он и в реальной жизни с трудом сдерживал свою неуемную сексуальную энергию. Обратиться за помощью к специалистам Дэвид решил только тогда, когда его наконец бросила супруга Теа Леони, уставшая от постоянных измен. Духовны прошел курс лечения, раскаялся в том, что причинил боль близким, и вернул жену. Правда, ненадолго — в итоге они все равно развелись. Майкл Дуглас

Звезда «Основного инстинкта» Майкл Дуглас стал первым голливудским актером, который лечился от сексоголизма и не скрывал этого от широкой общественности. Актер признался, что начал вести активную сексуальную жизнь в 14 лет — и с тех пор уже не мог остановиться самостоятельно. Дугласу приписывают романы со всеми его партнершами по фильмам, которые не скупились на более чем откровенные отзывы о его талантах в постели. Более или менее успокоился Майкл только после пятидесяти — когда женился на красотке Кэтрин Зете-Джонс. Линдси Лохан

Для Линдси Лохан сексуальные контакты с самыми разными людьми, любого возраста и пола, были способом борьбы с одиночеством. Ставшая известной в юном возрасте, актриса признавалась, что чувствовала себя очень одиноко, скрываясь в гостиничных номерах от преследовавших ее папарацци. Средствами эмоциональной разрядки для Линдси стали бурные вечеринки, запрещенные препараты, алкоголь и многочисленные непродолжительные связи. «У меня было много партнеров... Я люблю заниматься сексом и ненавижу спать одна», — заявила Лохан. Алексей Панин

Алексей Панин стал героем таблоидов и скандальных шоу после того, как признался на всю страну в том, что участвует в оргиях, посещает свингерские клубы, отдыхает на нудистских пляжах, носит женское белье и воообще просто очень любит секс. Актер призвал всех не создавать ему репутацию извращенца, а наслаждаться собственной жизнью и поменьше комплексовать. В последнее время Алексей публикует в Instagram фото с обнаженными девушками и желает всем счастья и любви. Чарли Шин