А им все мало! Звезды-сексоголики с неуемным либидо
Дэвид Духовны
За роль похотливого писателя Хэнка Муди в сериале «Блудливая Калифорния» Дэвид Духовны получил почетную кинонаграду «Золотой глобус». Войти в роль актеру было легко, ведь он и в реальной жизни с трудом сдерживал свою неуемную сексуальную энергию. Обратиться за помощью к специалистам Дэвид решил только тогда, когда его наконец бросила супруга Теа Леони, уставшая от постоянных измен. Духовны прошел курс лечения, раскаялся в том, что причинил боль близким, и вернул жену. Правда, ненадолго — в итоге они все равно развелись.
Майкл Дуглас
Звезда «Основного инстинкта» Майкл Дуглас стал первым голливудским актером, который лечился от сексоголизма и не скрывал этого от широкой общественности. Актер признался, что начал вести активную сексуальную жизнь в 14 лет — и с тех пор уже не мог остановиться самостоятельно. Дугласу приписывают романы со всеми его партнершами по фильмам, которые не скупились на более чем откровенные отзывы о его талантах в постели. Более или менее успокоился Майкл только после пятидесяти — когда женился на красотке Кэтрин Зете-Джонс.
Линдси Лохан
Для Линдси Лохан сексуальные контакты с самыми разными людьми, любого возраста и пола, были способом борьбы с одиночеством. Ставшая известной в юном возрасте, актриса признавалась, что чувствовала себя очень одиноко, скрываясь в гостиничных номерах от преследовавших ее папарацци. Средствами эмоциональной разрядки для Линдси стали бурные вечеринки, запрещенные препараты, алкоголь и многочисленные непродолжительные связи. «У меня было много партнеров... Я люблю заниматься сексом и ненавижу спать одна», — заявила Лохан.
Алексей Панин
Алексей Панин стал героем таблоидов и скандальных шоу после того, как признался на всю страну в том, что участвует в оргиях, посещает свингерские клубы, отдыхает на нудистских пляжах, носит женское белье и воообще просто очень любит секс. Актер призвал всех не создавать ему репутацию извращенца, а наслаждаться собственной жизнью и поменьше комплексовать. В последнее время Алексей публикует в Instagram фото с обнаженными девушками и желает всем счастья и любви.
Чарли Шин
Чарли Шин тоже не скрывает от окружающих свою любовь к сексу. После трех разводов актер решил попробовать что-нибудь новое и начал жить сразу с двумя женщинами — порноактрисой Бри Олсон и моделью-графическим дизайнером Натали Кенли. И хотя этот тройственный союз долго не просуществовал, Шин не расстроился. Актер не скрывает, что потратил целое состояние на девушек по вызову и стриптизерш и вообще не против платить за секс, потому что не является большим поклонником прелюдий и продолжительных отношений.