Дакота с Соколовским, Собчак с Виторганом и еще 8 пар, помирившихся ради детей после разводов, измен и ссор
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота и Влад Соколовский
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Лучшее, что можно сделать для ребенка, — теплое общение с бывшим», — оправдалась за дружбу с Владом Соколовским Рита Дакота, еще недавно корившая бывшего мужа за измены и предательство. Казалось, что Рита больше никогда не будет разговаривать с экс-супругом, изменявшим ей направо и налево, когда они были в браке. Однако недавно в Сети стали всплывать фото и видео, на которых Рита и Влад мило общаются и даже вместе с дочкой гуляют по московскому океанариуму. Сначала оба исполнителя хранили молчание по этому поводу, но, получив сообщения с вопросами даже от друзей, Рита решила объяснить свою позицию в большом посте в Instagram.
«Я любила, люблю и буду любить Влада Соколовского. Его поступки по отношению ко мне и нашей семье доставили мне очень много боли, даже нанесли настоящие увечия, я бы сказала. От такого оправиться, вероятно, нельзя, и это мой опыт, мой багаж, который мне придется пронести до конца жизни. Я навсегда буду женщиной, которой люто изменял муж, но это больше не «мое», я не беру на себя ответственности за чужие травмы», — заявила Рита (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Рита продолжила, что в последнее время много думала о своих отношениях с Владом и в конце концов решила, что ради их общей почти двухлетней дочки Мии ей стоит вновь начать с ним общаться и даже дружить. «Как бы сложно сначала не было, научитесь однажды отделять человека от его поступков. Особенно если у вас есть общие дети. Я заявляю это ответственно, как ребенок враждующих полжизни родителей. Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это не вот эти ваши крутые сады, шмотки, игрушки и поездки, а теплое искреннее общение с бывшим мужем, без фиги в кармане, обид, боли, соперничества, претензий», — заключила она.
Агния Дитковските и Алексей Чадов
Фото: Starface
Первые месяцы после развода Агния Дитковските и Алексей Чадов практически не общались. Тогда актриса была уверена, что им с бывшим мужем не удастся найти общий язык. В итоге Алексей и Агния теперь прекрасно общаются и даже снялись в шоу «Союзники» с участием разведенных пар, которым пришлось объединиться ради ребенка. «Я понимаю участников: мы с Агнией сами прошли через все это. За 10 лет мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, можем открыто общаться, дружить, а главное — воспитывать сына», — рассказал Алексей Чадов.
Ксения Собчак и Максим Виторган
Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
В начале весны Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем расставании. Развод был весьма болезненным — без оскорблений, но с колкостями. Наконец в блоге бывшего супруга телезвезды появился пост, в котором он выразил искреннее восхищение творчеством бывшей супруги. «"Осторожно Собчак" с Ларсом фон Триером крутейшее цельное художественное произведение. Именно цельное — со своей драматургией, ритмом и даже цветокоррекцией))) Сам Триер пусть бОльшая и основная, но все равно лишь составляющая часть. Браво Ксении и всем создателям! Очень рекомендую», — написал Максим. Сейчас экс-супруги стараются поддерживать теплые отношения и вместе растят двухлетнего сына Платона.
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин
Фото: Eastnews
В этом году единственной дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 14 лет. Напомним, что Волочкова родила дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. «И к мужчинам, и к другим детям, и к посторонним людям Ариша меня очень сильно ревнует. Она обделена отцовским вниманием. Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей», — рассказывала балерина о дочери. Недавно Ариадна вышла в свет вместе с новой возлюбленной отца телеведущей Еленой Николаевой.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили
Фото: Starface
В эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 41-летняя телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о расставании с мужем, 38-летним актером Гурамом Баблишвили, от которого у нее подрастает сын Соломон. Пара не скрывает, что причиной стала измена. «Он в этом признается, поэтому я могу сказать, что да», — сообщила она. Более того, стало известно, что у Баблишвили есть вторая семья: «Вторая семья у него была в Абхазии. Я сжалилась и отпустила его к второй жене. Расстались мы легко и непринужденно. Бог велел делиться».
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться, когда были совсем юными: ему было 18, а ей всего 15. Спустя пять лет у них родился сын Никита, а еще через пять лет они расстались. Мама Кристины Алла Пугачева помогла им наладить отношения, объяснив, что бывших родителей не бывает. Пару лет назад Орбакайте очень трогательно поздравила Преснякова с 50-летием. «У нас было прекрасное детство! Спасибо за сына!» — написала она в Instagram.
Мария Порошина и Гоша Куценко
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov / Eastnews
Мария Порошина и Гоша Куценко прожили в гражданском браке пять лет, а после расставания продолжают поддерживать теплые отношения и вместе воспитывать общую дочь. «После расставания совершенно нормально уважать и желать счастья человеку, которого ты любила или который для тебя много значил в жизни. Я только рада, что Гоша нашел свое счастье, что у него рождаются дети. Мне кажется, именно это правильная любовь, а не та, с которой рука об руку идут ревность и зависть», — заявила Порошина в интервью «7 Дней».
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский
Фото: Eastnews
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем расставании два года назад. «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — написала актриса на своей странице в Facebook. Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына этой весной. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков: «Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда, и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек».
Эвелина Бледанс и Александр Семин
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomohov
Пару лет назад Эвелина Бледанс призналась, что разводится с мужем. На тот момент они с Александром Семиным уже год не жили вместе. «Перестала приходить почта. Люди пишут переполнена, по этому не принимает. Решила почистить письма, которые скопились с 12 го года. Сначала автоматически убивала, а потом стала просматривать. Очень много рабочих, но сколько же личных... Сколько нежности и любви было в них.... Слезы накатились на глаза. Куда уходит любовь???? Куда же всё это исчезает? Почему???» — написала актриса в блоге под серией трогательных семейных снимков с бывшим мужем.
У Эвелины и Александра остался общий «особенный» сын. Поклонники актрисы уверяют: Семен просто копия своего папы. Время от времени пара встречается, чтобы провести время с ним, но эти свидания носят дружески-семейный характер.
Фото: Starface
Юлия Такшина и Григорий Антипенко
Звезды сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина и Григорий Антипенко были одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У актеров есть двое сыновей — 11-летний Иван и 9-летний Федор, однако в 2012 году пара официально оформила развод. В недавнем интервью для газеты «Большая Москва» Юлия откровенно призналась, что спустя шесть лет после развода воссоединилась с бывшим супругом.
«Напряжение между нами прошло. Не то чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Мы крепость. Это уже степень какого-то родства – я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы», — рассказала актриса.
Фото: instagram, globallookpress
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