Бледанс и Чурина в мини, Яглыч и другие звезды на премьере фильма «Девушки бывают разные»

В центре сюжета картины история о трех друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве — не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью они страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение — переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по серфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны,о они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

В российский прокат фильм «Девушки бывают разные» выходит 10 октября. Купить билеты можно здесь.