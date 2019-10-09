passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бледанс и Чурина в мини, Яглыч и другие звезды на премьере фильма «Девушки бывают разные»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 24

Эвелина Бледанс

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные» режиссера Сарика Андреасяна.

Фильм гостям представили сам режиссер и сыгравшие в нем актеры Роман Попов и Владимир Яглыч. А вот исполнивший в картине главную роль Дмитрий Нагиев на премьере не появился. Первыми комедию оценили Алена Водонаева, Ариадна Волочкова, позировавшая на красной дорожке с новой возлюбленной отца Игоря Вдовина телеведущей Еленой Николаевой, Елена Борщева, Илья Глинников и другие.

В центре сюжета картины история о трех друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве — не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью они страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение — переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по серфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны,о они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.

В российский прокат фильм «Девушки бывают разные» выходит 10 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!