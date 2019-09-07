«Лучшее, что можно сделать для ребенка — теплое общение с бывшим»: Рита Дакота оправдалась за дружбу с Владом Соколовским

Еще недавно казалось, что Рита Дакота больше никогда не будет разговаривать с экс-супругом Владом Соколовским, изменявшим ей направо и налево, когда они были в браке. Однако на днях в Сети стали всплывать фото и видео, на которых Рита и Влад мило общаются и даже вместе с дочкой гуляют по московскому океанариуму.

Сначала оба исполнителя хранили молчание по этому поводу, но, получив сообщения с вопросами даже от друзей, Рита решила объяснить свою позицию в большом посте в Instagram.

«Я любила, люблю и буду любить Влада Соколовского. Его поступки по отношению ко мне и нашей семье доставили мне очень много боли, даже нанесли настоящие увечия, я бы сказала. От такого оправиться, вероятно, нельзя, и это мой опыт, мой багаж, который мне придется пронести до конца жизни. Я навсегда буду женщиной, которой люто изменял муж, но это больше не «мое», я не беру на себя ответственности за чужие травмы», — заявила Рита (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Девушка продолжила, что в последнее время много думала о своих отношениях с Владом и в конце концов решила, что ради их общей почти двухлетней дочки Мии ей стоит вновь начать с ним общаться и даже дружить. «Как бы сложно сначала не было, научитесь однажды отделять человека от его поступков. Особенно если у вас есть общие дети. Я заявляю это ответственно, как ребенок враждующих полжизни родителей. Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это не вот эти ваши крутые сады, шмотки, игрушки и поездки, а теплое искреннее общение с бывшим мужем, без фиги в кармане, обид, боли, соперничества, претензий», — заключила она. Судя по всему, возобновления именно романтических отношений между Соколовским и Дакотой пока ждать не приходится, но нет дыма без огня...