Юлия Такшина воссоединилась с бывшим супругом ради детей

Звезды сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина и Григорий Антипенко были одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У актеров есть двое сыновей – 10-летний Иван и 8-летний Федор, однако, в 2012 году пара официально оформила развод. В недавнем интервью для газеты «Большая Москва» Юлия откровенно призналась, что спустя шесть лет после развода воссоединилась с бывшим супругом.

«Напряжение между нами прошло. Не то, чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Мы крепость. Это уже степень какого-то родства – я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы», — рассказала актриса.