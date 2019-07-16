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«Ого, как ты выросла»: 13-летняя дочь Анастасии Волочковой восхитила Сеть

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я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова с дочкой

Фото: Instagram Анастасии Волочковой
Интернет-пользователи обсуждают новое фото Ариадны Волочковой.

В этом году единственной дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадне исполнится 14 лет. Несколько часов назад Ариадна опубликовала в блоге новое фото, под которым «отчиталась» о походе в театр. «Театр - Современник. «Загадочное ночное убийство собаки». Безумно сильная игра актеров и сам спектакль. 👏🏽 (И нет, на каблуки не рано😂)», — подписала снимок девочка.

«Ого какая девушка❤️👏выросла», «Красотка 👍 Дети, как вы быстро растёте 🙈», «Красивая девочка очень», «Красавица! Взрослая уже совсем девушка», «Оооочень красивая ☺️ ножки 🔥 ❤️», «Очень даже каблуки, кстати», — обсуждают снимок подписчики.

Напомним, Анастасия Волочкова родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. «И к мужчинам, и к другим детям, и к посторонним людям Ариша меня очень сильно ревнует. Она обделена отцовским вниманием. Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей», — рассказывала балерина о дочери.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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