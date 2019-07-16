«Ого, как ты выросла»: 13-летняя дочь Анастасии Волочковой восхитила Сеть

Напомним, Анастасия Волочкова родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. «И к мужчинам, и к другим детям, и к посторонним людям Ариша меня очень сильно ревнует. Она обделена отцовским вниманием. Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей», — рассказывала балерина о дочери.