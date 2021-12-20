«Бриллиантовая рука»: как сложились судьбы Никулина, Светличной и других актеров комедии Гайдая

Юрий Никулин был фронтовиком. После Победы он пытался поступить во ВГИК и ГИТИС, но члены приемных комиссий не обнаружили в абитуриенте актерского таланта. Тогда Никулин поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Его дебют на арене состоялся в 1948-м, а первую роль в кино Никулин сыграл только 10 лет спустя, появившись в роли пиротехника-неудачника в картине «Девушка с гитарой».

К моменту съемок в «Бриллиантовой руке» Юрий Никулин был уже звездой советского экрана. К тому времени он сыграл в «Неподдающихся», «Когда деревья были большими», «Ко мне, Мухтар!», «Самогонщиках» (и других комедиях Гайдая), «Андрее Рублеве» и других известных фильмах.

Всего фильмография Никулина насчитывает 45 работ, и каждая, пусть он играл и не везде главные роли, — это, без преувеличения, шедевр («Семь стариков и одна девушка», «Старики-разбойники», «Они сражались за Родину»).

Последний фильм с участием Юрия Никулина вышел на экраны в 1991 году.