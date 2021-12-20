«Бриллиантовая рука»: как сложились судьбы Никулина, Светличной и других актеров комедии Гайдая
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Фото: Кадр фильма
Юрий Никулин
Семен Горбунков
На момент выхода фильма — 47 лет
Сценарий фильма под рабочим названием «Контабандисты» писали специально под Юрия Никулина. Режиссер был уверен, что высшее руководство его непременно утвердит. Ради съемок актеру дали даже полгода отпуска в цирке, чего раньше никогда не происходило.
Фото: Кадр фильма
Юрий Никулин был фронтовиком. После Победы он пытался поступить во ВГИК и ГИТИС, но члены приемных комиссий не обнаружили в абитуриенте актерского таланта. Тогда Никулин поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Его дебют на арене состоялся в 1948-м, а первую роль в кино Никулин сыграл только 10 лет спустя, появившись в роли пиротехника-неудачника в картине «Девушка с гитарой».
К моменту съемок в «Бриллиантовой руке» Юрий Никулин был уже звездой советского экрана. К тому времени он сыграл в «Неподдающихся», «Когда деревья были большими», «Ко мне, Мухтар!», «Самогонщиках» (и других комедиях Гайдая), «Андрее Рублеве» и других известных фильмах.
Всего фильмография Никулина насчитывает 45 работ, и каждая, пусть он играл и не везде главные роли, — это, без преувеличения, шедевр («Семь стариков и одна девушка», «Старики-разбойники», «Они сражались за Родину»).
Последний фильм с участием Юрия Никулина вышел на экраны в 1991 году.
Фото: Lev Sherstennikov/ Global Look press
Долгие годы Юрий Никулин руководил Московским цирком на Цветном бульваре. После смерти отца должность директора занял его сын Максим. Юрий Никулин трижды был участником программы «Поле чудес». А в последние годы жизни вел юмористическое шоу «Белый попугай».
Всю жизнь Юрий Никулин прожил с одной женой Татьяной. Их единственный сын Максим подарил родителям троих внуков Марию, Максима и Юрия.
Юрий Никулин ушел из жизни 21 августа 1997 года, ему было 75 лет. Незадолго до этого актеру сделали операцию на сердце. 18 декабря 2021-го Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет.
Андрей Миронов
Геннадий Козодоев
На момент выхода фильма — 27 лет
Фото: Кадр фильма
Андрей Миронов прожил всего 46 лет, но успел сняться в 68 фильмах и сыграть в десятках спектаклей.
Актер родился в творческой семье Александра Менакера и Марии Мироновой. С детства Андрей увлекался футболом и мечтал стать вратарем. Когда мальчик учился в школе, в СССР началась кампания по «борьбе с космополитизмом», имевшая антисемитский уклон. И родители сменили сыну фамилию с Менакер на Миронов. Родители часто брали с собой ребенка на работу, каждое лето он ездил с ними в дом отдыха, где собиралась интеллигенция. И у Андрея не было другого пути, как пойти по стопам отца и матери.
В 1952 году его отобрали в массовку на съемки фильма «Садко», но режиссер выгнал парня, который вел себя самовольно. В 1961-м наконец состоялся дебют Андрея Миронова в фильме «А если это любовь?». Затем последовали съемки в картинах «Мой младший брат», «Три плюс два», «Берегись автомобиля». К моменту выхода «Бриллиантовой руки» Миронов сыграл в 9 фильмах.
Фото: Igor Gnevashev/ Global Look press
Кроме кино, Андрей Миронов много играл в театре, выступал с эстрадными номерами, озвучивал мультфильмы («Капризная принцесса», «Месть кота Леопольда», «Голубой щенок» и другие).
Актер был дважды женат. Его первой супругой стала Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в мини-сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Их дочь Мария стала известной актрисой.
Второй женой Миронова была Лариса Голубкина, с которой он жил до самой смерти. Приемная дочь артиста — тоже Мария — также снимается в кино.
Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года, через несколько дней после кровоизлияния в мозг.
Анатолий Папанов
Лелик
На момент выхода фильма — 46 лет
Фото: Кадр фильма
Анатолий Папанов родился в 1922 году в семье военного, который участвовал в самодеятельности и играл в театре. Отец брал с собой сына и дочь, когда в спектакле нужны были дети. Тогда мальчик и полюбил актерское ремесло.
Еще до войны Папанов, работая на заводе, играл в театре и начал сниматься в кино («Ленин в октябре») в основном в массовках. Но планы молодого артиста нарушила Великая Отечественная. Анатолий Папанов, как и Юрий Никулин, ушел на фронт. Но в 1942 году получил ранение, провел полгода в госпитале, а в 1943-м вернулся в Москву.
Поступая на второй курс ГИТИСа, Папанов обещал исправить хромоту после ранения. В институте актер познакомился с Татьяной Каратаевой, на которой женился через 10 дней после объявления победы. После получения диплома Папанов успешно играл в театре, а в кино вернулся лишь в 1952-м. Актер много снимался и так же много озвучивал мультфильмов (Ну, погоди!», «Про козла», «Фунтик и огурцы» и другие).
В 1962 году на экраны вышел фильм «Приходите завтра», где Папанову досталась главная и драматичная мужская роль скульптора Николая Васильевича. Затем последовали «Порожний рейс», «Живые и мертвые», «Родная кровь», «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля».
В «Бриллиантовой руке» Папанову досталась роль брутального бандита Лелика. И этого комичного персонажа актер сыграл так же блестяще, как играл драматических.
Последний фильм с участием актера «Гнездо глухаря» вышел на экраны в 1987 году. Но четыре года спустя состоялась премьера мультфильма «Праздник новогодней елки», где голосом Анатолия Папанова говорит один из персонажей.
Фото: Igor Gnevashev/ Global Look press
Анатолий Папанов снялся более чем в 70 фильмах и озвучил около 100 мультфильмов
Актер много играл в театре и преподавал в ГИТИСе. Дочь народного артиста РСФСР Елена Папанова — известная актриса театра и кино.
Анатолий Папанов умер 5 августа 1987 года. Тогда артист, вернувшись со съемок фильма «Холодное лето пятьдесят третьего», решил принять душ, но в доме было плановое отключение холодной воды. И, несмотря на проблемы с сердцем, Папанов все же шагнул в жаркий день под ледяные струи. В ванной у него случился сердечный приступ. Тело обнаружили не сразу, и время смерти устанавливали эксперты.
Нонна Мордюкова
Управдом
На момент выхода фильма — 43 года
Фото: Кадр фильма
Ноябрина Мордюкова родилась в ноябре 1925 года в семье военного и председателя колхоза. Мать будущей актрисы прекрасно пела, ее голос, по словам Нонны, сводил всех с ума. Мордюкова с детства мечтала сниматься в кино, но поехать поступать в Москву смогла только после окончания войны.
Кстати, одноклассником Нонны был Сергей Бондарчук, он и посоветовал ей ехать покорять столицу.
К вступительному экзамену во ВГИК девушка не готовилась, но приемная комиссия поставила ей все пятерки. И еще будучи студенткой, Мордюкова дебютировала в кино, в фильме «Молодая гвардия».
За творческую жизнь Нонна Мордюкова снялась в 50 фильмах: «Чужая родня», «Отчий дом», «Женитьба Бальзаминова», «Они сражались за Родину», «Родня» и многих других. Последний фильм народной артистки СССР «Мама» зрители увидели в 1999 году.
Нонна Мордюкова несколько раз была замужем. 13 лет она прожила в браке с Вячеславом Тихоновым, их сын Владимир также стал актером, но умер молодым. Его экс-жена Наталья Варлей уверяла, что у Тихонова-младшего были проблемы с наркотиками.
Второй раз актриса вышла замуж за коллегу Владимира Сошальского, но уже через полгода они развелись. Много лет Мордюкова прожила в гражданском браке с Борисом Андроникашвили.
Фото: Russian Look/ Global Look press
Нонна Мордюкова умерла в возрасте 82 лет в 2008 году. Похоронили актрису на Кунцевском кладбище с сыном Вячеславом Тихоновым.
Нина Гребешкова
Надежда Горбункова
На момент выхода фильма — 38 лет
Фото: Кадр фильма
Нина Гребешкова 40 лет была замужем за режиссером Леонидом Гайдаем. Мэтр советского кино часто снимал супругу в своих фильмах. К слову, он и сам появлялся в эпизодических ролях в своих картинах. В «Бриллиантовой руке» режиссер сыграл пьяницу, которого милиция увозит ночью на мотоцикле.
В 1954 году Гребешкова окончила ВГИК. 36 лет, до 1990 года, актриса работала в Театре-студии киноактера. Самые известные фильмы с участием Нины Гребешковой — «Смелые люди», «Девочка ищет отца», «Бриллиантовая рука», «Сказка о потерянном времени», «Не может быть!», «Спортлото-82» и другие.
Кстати, Нина Гребешкова была одноклассницей и близкой подругой Татьяны Никулиной (в «Бриллиантовой руке» ей досталась эпизодическая роль гида).
Фото: Yulia Kapishnikova/ Global Look press
29 ноября 2021 года Нине Гребешковой исполнился 91 год. И, несмотря на почтенный возраст, она снимается. В 2020-м актриса появилась в сериале «Содержанки». У нее есть дочь Оксана Гайдай и внучка Ольга.
Светлана Светличная
Анна
На момент выхода фильма — 28 лет
Фото: Кадр фильма
Светлана Светличная — одна из самых красивых и талантливых актрис советского кино. Неудивительно, что роль коварной соблазнительницы в фильме Гайдая досталась именно ей.
Светлана Светличная сыграла в 42 фильмах («Стряпуха», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени»), но она признавалась, что как актриса себя не реализовала полностью.
Светличная несколько раз была замужем. Любовью всей ее жизни и отцом ее сыновей стал актер Владимир Ивашов, в которого она влюбилась в вузе. После его смерти актриса еще выходила замуж, но отношения были похожи на фарс.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Последние годы ее жизни связаны с личными скандалами. Недавно Светлана Светличная попала в клинику с неврозом. До этого ее несколько дней искали сын, поклонники и милиция...
Подробнее о жизни, любви и творчестве Светланы Светличной читайте в статье Passion.ru «Недолюбила, недоиграла»: чем живет главная красавица советского кино Светлана Светличная.
Станислав Чекан
Капитан Михаил Иванович
На момент выхода фильма — 46 лет
Будущий актер родился в 1922 году в Ростове-на-Дону. Когда Стасу было 15 лет, его отца арестовали как врага народа (в 1938-м обвинения сняли).
Фото: Кадр фильма
Подростком Чекан попал в детскую трудовую колонию, там он впервые участвовал в самодеятельности. После его отправили учиться в ремесленное училище, но до него Станислав не доехал, отправился в Ростов, где поступил в театральное училище. В этом городе он служил в театре до 1941 года. С началом войны молодой артист отправился на фронт, после ранения стал работать во фронтовом театре.
После победы и до 1993 года Чекан служил в разное время в трех театрах: театре Советской армии в Одессе, в московском Центральном академическом театре Советской Армии и Театре-студии киноактера.
Станислав Чекан сыграл в 82 фильмах, среди них «Сын полка», «Человек-амфибия», «Гусарская баллада», «Война и мир». Последней киноработой актера стала «Трава зеленая» 1987 года.
Фото: Kinopoisk.ru
Чекан умер 11 августа 1994 года от лейкемии. Похоронен актер в Москве на Ваганьковском кладбище. Сын звезды «Бриллиантовой руки» Сергей и внучка Полина стали артистами.
Игорь Ясулович
Собакозаводчик
На момент выхода фильма — 27 лет
Игорь Ясулович снялся в 239 фильмах! Но главных ролей у него почти не было. Актера называют королем эпизода.
Фото: Кадр фильма
Игорь Ясулович окончил актерский, а через несколько лет и режиссерский факультеты ВГИКа. Его дебют в кино состоялся в 1961 году в фильме «Девять дней одного года». Самые его известные киноработы в фильмах «Время вперед», «Щит и меч», «Чудо с косичками», «Мосгаз. Формула мести» и многих других.
Игорь Ясулович служит в Московском ТЮЗе, а до этого работал в Экспериментальном театре-студии пантомимы («Эктемим») и в Театре-студии киноактера.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Ясулович женат, его сын Алексей актер и режиссер, есть две внучки. Народный артист РФ с Александром Тителем преподает в своей мастерской в ГИТИСе на факультете актерского искусства музыкального театра. Также ведет свою актерскую мастерскую во ВГИКе.
Леонид Каневский
Иностранец
На момент выхода фильма — 29 лет
Леонид Каневский окончил Щукинское театральное училище. Затем служил в Московском театре Ленинского комсомола, а после в театре на Малой Бронной.
Фото: Кадр фильма
Каневский снялся в 87 фильмах, самые известные из которых сериал «Следствие ведут знатоки», «Земля, до востребования», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «Мэри Поппинс, до свидания!» и другие.
В 1991 году актер переехал в Израиль, где с режиссером Евгением Арье создал драматический театр «Гешер», основу его труппы составляют российские актеры. В 2003 году Леонид Каневский был ведущим телеигры «Девятый вал» на израильском канале.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
С 2006 года Леонид Каневский ведет популярный документальный сериал «Следствие вели…» на канале НТВ.
С 1975 года актер женат на дочери знаменитого Штепселя Ефима Березина. Их дочь Наталья Каневская стилист, сценограф, художник по костюмам, дизайнер украшений.
Роман Филиппов
Мужчина в ресторане
На момент выхода фильма — 32 года
Роман Филиппов родился в январе 1936 года. Он не думал быть актером. Но волею случая его, громкоголосого и высокого десятиклассника увидела на творческом смотре знаменитая актриса Малого театра Вера Пашенная. Она посоветовала парню поступать в театральный. Так Роман стал ее студентом.
Фото: Кадр фильма
Актер снялся в 105 фильмах («Зеленый фургон», «Любимая», «Три толстяка», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Кортик», «Весь мир в глазах твоих», «Баламут» и других».
Народный артист РСФСР озвучил множество мультфильмов, написал песни к нескольким кинофильмам. Кроме того, много лет Филиппов был главным Дедом Морозом страны. С 1987 года он преподавал в ГИТИСе художественное слово, в 1988 году получил звание доцента.
Фото: Кадр фильма
Роман Филиппов умер в феврале 1992 года из-за оторвавшегося тромба. У актера остались жена и дочь.
Фото: кадры фильмов, Kinopoisk.ru, Lev Sherstennikov, Igor Gnevashev, Russian Look, Yulia Kapishnikova, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova, Anton Belitsky, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press