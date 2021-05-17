«Недолюбила, недоиграла»: чем живет главная красавица советского кино Светлана Светличная

Сниматься Светлана начала еще будучи студенткой. Ее первой ролью в кино стала роль Наты в фильме 1959 года «Колыбельная».

В то же время юная актриса познакомилась с мужем Владимиром Ивашовым. «Когда он впервые вошел в аудиторию, я подумала: достанется же кому-то такой красавец. Оказалось, что он достался мне», — вспоминала Светличная то время.

Ивашов тоже начал сниматься, когда еще был студентом. Его звездным часом стал фильм «Баллада о солдате». Вскоре за спиной актера стали шептаться: мало того, что он сыграл в легендарной картине, так еще и в жены получил первую красавицу советского кино. Ивашов и Светличная поженились в 1961 году.

Но именно красота Светличной и сыграла с ней злую шутку.

«Судьба этой актрисы весьма необычна. Не сыграв ни одной главной роли в сколько-нибудь значимых фильмах ("Стряпуха" — милое, но не выдающееся кино), Светлана Афанасьевна находится в ранге безусловной и несомненной кинозвезды.

Обидно, что после выхода на экраны культовой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" режиссеры крайне редко приглашали актрису на съемочную площадку. Она выглядела очень сексуально, чувственно, я бы сказал, порочно… Эти качества становились не счастьем, а наказанием для советских артисток, поскольку такой типаж не был востребован в отечественном кино», — написал в своем блоге в день рождения артистки историк моды Александр Васильев.