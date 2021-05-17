«Недолюбила, недоиграла»: чем живет главная красавица советского кино Светлана Светличная
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Фото: Кадр фильма
Светлана Светличная не скрывает свой возраст. «Женщина всегда должна чувствовать себя женщиной. И в мои годы дамы хотят оставаться красивыми, хотя многие откровенно плюют на себя. А я могу послужить примером», — говорит она.
Актриса родилась 15 мая 1940 года в Армении. Ее мать Мария Федоровна и сама когда-то мечтала стать артисткой. Но замуж вышла она за военного, и семья постоянно переезжала — от гарнизона к гарнизону. Поэтому ей пришлось забыть о своей мечте. Но она видела, что дочь растет невероятно красивой девочкой с необыкновенными глазами. Поэтому, когда Светлана оканчивала школу (к тому времени семья уже жила Мелитополе), настояла, чтобы дочь пошла учиться актерскому мастерству. С первой попытки Светличная поступила во ВГИК на курс легендарного Михаила Ромма.
Фото: Кадр фильма
Сниматься Светлана начала еще будучи студенткой. Ее первой ролью в кино стала роль Наты в фильме 1959 года «Колыбельная».
В то же время юная актриса познакомилась с мужем Владимиром Ивашовым. «Когда он впервые вошел в аудиторию, я подумала: достанется же кому-то такой красавец. Оказалось, что он достался мне», — вспоминала Светличная то время.
Ивашов тоже начал сниматься, когда еще был студентом. Его звездным часом стал фильм «Баллада о солдате». Вскоре за спиной актера стали шептаться: мало того, что он сыграл в легендарной картине, так еще и в жены получил первую красавицу советского кино. Ивашов и Светличная поженились в 1961 году.
Но именно красота Светличной и сыграла с ней злую шутку.
«Судьба этой актрисы весьма необычна. Не сыграв ни одной главной роли в сколько-нибудь значимых фильмах ("Стряпуха" — милое, но не выдающееся кино), Светлана Афанасьевна находится в ранге безусловной и несомненной кинозвезды.
Обидно, что после выхода на экраны культовой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" режиссеры крайне редко приглашали актрису на съемочную площадку. Она выглядела очень сексуально, чувственно, я бы сказал, порочно… Эти качества становились не счастьем, а наказанием для советских артисток, поскольку такой типаж не был востребован в отечественном кино», — написал в своем блоге в день рождения артистки историк моды Александр Васильев.
Фото: Kinopoisk.ru
Главную роль Светлана Светличная получила в фильме 1966 года «Стряпуха», где ее партнером стал Владимир Высоцкий. До этого она успела сняться в таких картинах, как «Им покоряется небо», «Мне двадцать лет», «Тридцать три» и других. Но везде играла эпизодических героинь.
Фото: Кадр фильма
В 1967 году Светличная и Ивашов оказались на одной съемочной площадке. Станислав Ростоцкий снимал «Героя нашего времени». Ивашову досталась роль Печорина (но озвучил его Вячеслав Тихонов), а Светличной — роль девчонки.
Перед съемками случился казус: режиссер подарил Светлане комплект дорого импортного белья, о каком женщины в Союзе могли только мечтать. И сделал он это прилюдно. Такой жест Владимиру Ивашову, конечно, не понравился. Эмоции переполняли мужа, что сказалось на его игре. Ростоцкий не придирался, но, как позже отметили критики, в кадре Ивашов был «деревянным».
«Это же было не скрытно, не грязно, не за спиной у всех. Как бывает: скрываются, а потом вдруг забеременела. Нет. Все было открыто и по-честному», — рассказала о том случае актриса в одном из интервью.
Через год наступил звездный час и у Светличной: на экраны вышла «Бриллиантовая рука». Актрисе опять досталась эпизодическая, но яркая роль, под стать ее внешности, которая прославила ее на всю страну. А фраза в ее исполнении «Не виноватая я — он сам пришел» стала крылатой.
После съемок в «Бриллиантовой руке» начали шептаться, что у Светличной роман с Андреем Мироновым. Надо сказать, красавице часто приписывали отношения с видными мужчинами, она и сама была не прочь пофлиртовать, но всегда говорила, что муж для нее на первом месте, а все остальные — песчинки в пустыне.
«У меня было всего три съемочных дня. А Андрей спас меня, когда я, купаясь в море, стала уходить под воду. В благодарность я поцеловала его в щеку. Вот и весь роман», — развеивала слухи Светличная.
Фото: Russian Look/ Global Look press
В последующие годы Светличная снялась в фильмах: «Новые приключения неуловимых», «Неподсуден», «Семнадцать мгновений весны», «Ты — мне, я — тебе», «Место встречи изменить нельзя», «Анна Павлова», «Богиня: Как я полюбила» и других, но главных ролей не получила.
«Однако, когда надо было продемонстрировать на каком-нибудь зарубежном кинофестивале, что в СССР тоже есть красивые женщины, приглашали таких актрис, как Светлана Светличная или Наталья Кустинская. Не снимаясь в кино, они сопровождали советские делегации во всех заграничных поездках просто для красоты.
При этом Светличная абсолютно хичкоковская героиня с характерной внешней холодностью, внутренним жаром и подчеркнутой женственностью. Окажись Светлана Афанасьевна на Западе, да еще со знанием английского языка, она могла бы запросто составить конкуренцию таким актрисам, как Типпи Хедрен, Джанет Ли или Ким Новак — любимым актрисам Альфреда Хичкока. Однако история не имеет сослагательного наклонения», — продолжил рассказ об артистке Александр Васильев.
Фото: Kinopoisk.ru
Многим может показаться, что у актеров жизнь — это вечный праздник. Светлана Светличная опровергла это. Она пережила многое: первые годы брака с Ивашовым они жили в коммуналке с другими родственниками актера. И только по протекции режиссеров получили двухкомнатную квартиру, показавшуюся им дворцом.
В семье росли двое сыновей Алексей и Олег, но, по признанию артистки, она с мужем недодала им любви и заботы, пропадая на съемках. Повзрослев, младший наследник увлекся пагубными привычками и рано ушел из жизни. Ему было 33 года.
Недолго прожил и любимый муж артистки Владимир Ивашов. В тяжелое время 90-х они оба остались без работы — кино почти не снимали. И чтобы выжить, Светличная трудилась даже домработницей у богатого человека и торговала сапогами. Глава семейства, некогда позировавший для обложки журнала «Советский экран», страдал от невостребованности. Он работал и на стройке, и грузчиком, и даже разнорабочим. Ивашов скончался в возрасте 55 лет после неудачной операции на обострившейся язве.
«Все почему-то думают, что жизнь состоит из радости, богатства. Я пришла к другому выводу: мы посланы сюда для испытаний — и физических, и моральных», — уверена актриса.
Однажды в интервью Светличная призналась, что ее жизнь состоит из сплошных «недо». «Профессия наша душу выжигает, если бы все вернуть сначала, никогда бы не пошла в артистки. Это иллюзорный обман... Ты отдаешь все за тот миг иллюзии, чтобы мелькнуть на рваной простыне экрана. Я реально в жизни недолюбила, недоиграла, недотанцевала… Почему недолюбила? Володя меня от молодости увел и к старости не привел…», — говорила она с горечью.
Фото: Alexandr Yakovlev/ Global Look press
После кончины любимого мужа Светлана еще раз вышла замуж. И этот брак с художником, поэтом и бардом Сергеем Смирновым-Сокольским продержался всего 27 дней.
Отношения со старшим сыном Алексеем тоже со временем разладились: получилось, что самые родные люди долгое время не общаются нормально. Актриса уверена, что ее наследникам — сыну и внучке — нужно только ее наследство. Во многих ток-шоу родственники знаменитости отрицали это, пытаясь ее разубедить в этом. Но ничего не вышло, каждый остался при своем мнении. И недавно Светличная призналась, что ей воды некому подать.
Звезда «Бриллиантовой руки» и в 80 лет выглядела потрясающе. Она не появляется на людях без макияжа. «Я даже в магазин не выйду без шляпки и косметики. Я должна радовать людей своим видом», — говорила звезда.
Она также делилась своими секретами красоты. Не забывать, что ты женщина, носить шляпки, рисовать широкие стрелки, носить помаду только натуральных оттенков, не пренебрегать контрастным душем, не есть после шести вечера, — только некоторые из них.
Фото: Starface
В апреле стало известно, что Светличная попала в больницу с подозрением на второй инсульт. В прошлый раз она оказывалась с таким же диагнозом в руках медиков в 2020-м. Однако после лечения она не перестала выяснять отношения с родными.
Теперь сын и его семья, по словам актрисы, поддерживают ее. В интервью СМИ Светлана Светличная призналась, что из-за болезни у нее развилась депрессия. «Солнце светит, но меня ничего не радует. Я не знаю, дойду до магазина или нет», — поделилась она.
Близкие знаменитости отказываются подробно рассказывать о ее здоровье.
Passion.ru желает Светлане Светличной скорейшего полного выздоровления и долгих лет жизни.
Фото и видео: Alexandr Yakovlev, Mikola Gnisyuk, Russian Look/ Global Look press, Kinopoisk.ru, Starface, кадры фильмов, youtube-канал «Москва 24»
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