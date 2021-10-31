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81-летняя Светлана Светличная после инцидента с исчезновением легла в больницу

Пожилая актриса решила по своей инициативе проверить здоровье. Однако журналистам Светлана Светличная заявила, что не замечает у себя признков деменции. Недавний странный разговор со следователями, где она требовала принести ей цветы и снимать только с рабочей актерской стороны, артистка объяснила желанием всех разыграть.
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Актриса театра и кино Светлана Светличная

Фото: East News Russia

Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная отправилась в больницу. Как рассказала сама 81-летняя артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, это было ее собственное решение. Светличная заявила, что не видит у себя признаков деменции, но решила пройти обследование.

Накануне Светличная побывала в одном из отделов Следственного Комитета, чтобы ответить на вопросы по поводу собственного исчезновения. Родственники и знакомые актрисы искали ее пять дней, сын Светличной заявил, что у нее деменция, а она не принимает прописанные лекарства. На допросе артистка вела себя странно. В эфире шоу на НТВ она объяснила это желанием всех разыграть.

Светлана Светличная.

Светлана Светличная.

Фото: East News Russia

«Бабушка плохо себя чувствует. Поедет полечиться. Давление, стресс, возраст», — объяснила в программе внучка актрисы Мария. Девушка приехала к живущей отдельно актрисе, чтобы помочь ей собрать вещи на время пребывания в медицинском учреждении.

Отметим, что проблемы со здоровьем у Светланы Светличной начались в прошлом году. Во время съемки интервью на нее упал осветительный прибор, который привел к тяжелой травме головы.

Фото и видео: East News