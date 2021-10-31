81-летняя Светлана Светличная после инцидента с исчезновением легла в больницу

Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная отправилась в больницу. Как рассказала сама 81-летняя артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, это было ее собственное решение. Светличная заявила, что не видит у себя признаков деменции, но решила пройти обследование.

Накануне Светличная побывала в одном из отделов Следственного Комитета, чтобы ответить на вопросы по поводу собственного исчезновения. Родственники и знакомые актрисы искали ее пять дней, сын Светличной заявил, что у нее деменция, а она не принимает прописанные лекарства. На допросе артистка вела себя странно. В эфире шоу на НТВ она объяснила это желанием всех разыграть.